При стрельбе у мормонской церкви в Солт-Лэйк-Сити погибли двое человек
Полиция Солт-Лейк-Сити сообщила о двух погибших и шести раненых в результате стрельбы возле похоронной процессии в среду вечером, проходившей у мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Подозреваемые пока не задержаны, не известно также, был стрелявший один или несколько, ведется спецоперация по розыску подозреваемых, сообщил ABC7 Los Angeles представитель полиции Солт-Лейк-Сити Глен Миллс.
Полиция получила сообщение о стрельбе около 19.30 по местному времени из часовни Церкви Иисуса Христа Святых последних дней на Редвуд-роуд.
Там проходили похороны, когда на парковке произошла ссора и раздались выстрелы. Из числа выживших трое находятся в критическом состоянии, состояние еще троих человек неизвестно.
