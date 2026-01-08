При стрельбе у мормонской церкви в Солт-Лэйк-Сити погибли двое человек

Подозреваемые пока не задержаны, не известно также, был стрелявший один или несколько, ведется спецоперация по розыску подозреваемых, сообщил ABC7 Los Angeles представитель полиции Солт-Лейк-Сити Глен Миллс.

Полиция получила сообщение о стрельбе около 19.30 по местному времени из часовни Церкви Иисуса Христа Святых последних дней на Редвуд-роуд.

Там проходили похороны, когда на парковке произошла ссора и раздались выстрелы. Из числа выживших трое находятся в критическом состоянии, состояние еще троих человек неизвестно.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце декабря в США застрелили главу центра термоядерного синтеза Массачусетского института. В результате стрельбы в Брауновском университете в США погибли два человека, еще девять получили ранения. Задержанный по делу Бенджамин Эриксон служил в ВС США и проходил снайперскую подготовку, но вскоре его нашли мертвым. При этом 14 декабря на пляже в Сиднее произошла стрельба, в результате которой погибли отмечавшие Хануку евреи.