ABC News: Подозреваемый в атаке на Брауновский университет найден мертвым
Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете США, при которой погибли двое и были ранены девять студентов, найден мертвым.
«Источники в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в массовой стрельбе в Брауновском университете был найден мертвым на складе в Салеме, штат Нью-Гэмпшир», – передает ABC News.
Ранее в четверг представители правоохранительных органов заявили, что установили личность, как они выразились, возможного подозреваемого в связи со стрельбой в университете, и выдали ордер на его арест.
В Салеме продолжались поиски стрелявшего. По словам источников, информация о возможной связи между инцидентами в Брауновском университете и убийством профессора Массачусетского технологического института возникла в течение суток, когда детективы сравнивали наблюдения за местами преступлений.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Брауновском университете в США погибли два человека, еще девять получили ранения. Одним из погибших был студент из Узбекистана. Задержанный по делу Бенджамин Эриксон служил в ВС США и проходил снайперскую подготовку.
Американский физик-ядерщик Нуно Лурейро, возглавлявший центр термоядерного синтеза Массачусетского технологического института, был найден с огнестрельными ранениями в собственном доме в Бруклине.