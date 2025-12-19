ABC News: Подозреваемый в атаке на Брауновский университет найден мертвым

Tекст: Катерина Туманова

«Источники в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в массовой стрельбе в Брауновском университете был найден мертвым на складе в Салеме, штат Нью-Гэмпшир», – передает ABC News.

Ранее в четверг представители правоохранительных органов заявили, что установили личность, как они выразились, возможного подозреваемого в связи со стрельбой в университете, и выдали ордер на его арест.

В Салеме продолжались поиски стрелявшего. По словам источников, информация о возможной связи между инцидентами в Брауновском университете и убийством профессора Массачусетского технологического института возникла в течение суток, когда детективы сравнивали наблюдения за местами преступлений.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Брауновском университете в США погибли два человека, еще девять получили ранения. Одним из погибших был студент из Узбекистана. Задержанный по делу Бенджамин Эриксон служил в ВС США и проходил снайперскую подготовку.

Американский физик-ядерщик Нуно Лурейро, возглавлявший центр термоядерного синтеза Массачусетского технологического института, был найден с огнестрельными ранениями в собственном доме в Бруклине.