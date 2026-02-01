Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.10 комментариев
В Белгородской области четыре человека пострадали после атаки дрона ВСУ
Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на село Головчино Грайворонского округа Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале отметил, что беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. В результате инцидента двое мужчин получили тяжелые ранения: у одного диагностировали травматическую ампутацию ноги и проникающее ранение шеи, у второго – проникающее ранение брюшной полости.
Женщина, находившаяся поблизости, получила баротравму и ожог правой руки. Еще одна пострадавшая предварительно получила баротравму. Бригады скорой помощи оперативно транспортируют всех раненых в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь, уточнил он.
Губернатор подчеркнул, что автомобиль, по которому пришелся удар дрона, был полностью уничтожен огнем.
В воскресенье Гладков сообщил, что мирная жительница получила ранения в результате ракетного обстрела Белгорода.
Накануне он сообщил, что двое взрослых и несовершеннолетняя девушка пострадали при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области.
Ранее сообщалось, что водитель больницы в Грайвороне в Белгородской области скончался от ранений после удара дрона, который произошел во время его нахождения в автомобиле на территории учреждения.