В Белгородской области четыре человека пострадали после атаки дрона ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале отметил, что беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. В результате инцидента двое мужчин получили тяжелые ранения: у одного диагностировали травматическую ампутацию ноги и проникающее ранение шеи, у второго – проникающее ранение брюшной полости.

Женщина, находившаяся поблизости, получила баротравму и ожог правой руки. Еще одна пострадавшая предварительно получила баротравму. Бригады скорой помощи оперативно транспортируют всех раненых в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь, уточнил он.

Губернатор подчеркнул, что автомобиль, по которому пришелся удар дрона, был полностью уничтожен огнем.

В воскресенье Гладков сообщил, что мирная жительница получила ранения в результате ракетного обстрела Белгорода.

Накануне он сообщил, что двое взрослых и несовершеннолетняя девушка пострадали при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области.

Ранее сообщалось, что водитель больницы в Грайвороне в Белгородской области скончался от ранений после удара дрона, который произошел во время его нахождения в автомобиле на территории учреждения.