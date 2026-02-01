Мирная жительница Белгорода получила ранения при ракетном обстреле ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в Telegram-канале написал: «Белгород подвергся ракетному обстрелу. Пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой (помощи) доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся медицинская помощь оказывается».

Он уточнил, что пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также в результате обстрела были повреждены два транспортных средства, добавил глава региона.

Накануне Гладков сообщил, что двое взрослых и несовершеннолетняя девушка пострадали при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области.

Ранее сообщалось, что водитель больницы в Грайвороне в Белгородской области скончался от ранений после удара дрона, который произошел во время его нахождения в автомобиле на территории учреждения.