Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа

Politico: Лидеры Европы обсуждают внешнюю политику Трампа в групповом чате

Tекст: Вера Басилая

По данным издания Politico, европейские лидеры используют специальный групповой чат для обмена мнениями по вопросам внешней политики президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

В обсуждениях участвуют премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как отмечает издание, европейские лидеры связываются друг с другом, чтобы быстро реагировать на резкие или неожиданные шаги Трампа.

«Когда события развиваются быстро и трудно координироваться, этот групповой чат очень эффективен. Это многое говорит о личных отношениях и их важности», – приводит Politico слова источника.

Групповой чат получил неофициальное название «Вашингтонская группа» в честь совместной поездки части европейских лидеров и Зеленского в Вашингтон в августе прошлого года. Первоначально «коалиция» занималась вопросами Украины, но в дальнейшем укрепила связи между руководителями и позволила выстроить доверие и эффективную коммуникацию.

Источники подчеркивают, что такой формат может стать основой для нового военного союза, если Вашингтон откажется от прежней поддержки НАТО и системы европейской безопасности. Новый альянс не исключит взаимодействия с США, однако перестанет воспринимать американскую поддержку как гарантированную.

Ранее лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.