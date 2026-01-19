Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа
Европейские главы государств взаимодействуют в специальном групповом чате, где обсуждают действия президента США Дональда Трампа, а также укрепляют личные связи между лидерами, сообщило издание Politico.
В обсуждениях участвуют премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава киевского режима Владимир Зеленский.
Как отмечает издание, европейские лидеры связываются друг с другом, чтобы быстро реагировать на резкие или неожиданные шаги Трампа.
«Когда события развиваются быстро и трудно координироваться, этот групповой чат очень эффективен. Это многое говорит о личных отношениях и их важности», – приводит Politico слова источника.
Групповой чат получил неофициальное название «Вашингтонская группа» в честь совместной поездки части европейских лидеров и Зеленского в Вашингтон в августе прошлого года. Первоначально «коалиция» занималась вопросами Украины, но в дальнейшем укрепила связи между руководителями и позволила выстроить доверие и эффективную коммуникацию.
Источники подчеркивают, что такой формат может стать основой для нового военного союза, если Вашингтон откажется от прежней поддержки НАТО и системы европейской безопасности. Новый альянс не исключит взаимодействия с США, однако перестанет воспринимать американскую поддержку как гарантированную.
Ранее лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.