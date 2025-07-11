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В Германии мужчина получил пять лет за контрабанду люксовых авто в Россию
Земельный суд Марбурга приговорил 56-летнего гражданина Германии к пяти годам лишения свободы за контрабанду автомобилей класса люкс в Россию на сумму примерно 5 млн евро.
Как говорится в совместном заявлении прокуратуры Франкфурта-на-Майне и таможенного управления Эссена, мужчина признан виновным в 71 эпизоде продажи и экспорта дорогих автомобилей, что нарушает закон о внешней торговле, передает РИА «Новости».
«Суд приговорил обвиняемого к пяти годам тюремного заключения и конфискации имущества в размере стоимости незаконно вывезенных транспортных средств, которая составляет около 5 млн евро», – говорится в документе. Помимо тюремного срока, суд постановил изъять имущество осужденного на сумму, соответствующую стоимости вывезенных машин.
Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу. Напомним, что Европейский союз с марта 2022 года запретил экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью свыше 50 тыс. евро.
Напомним, в 2022 году ЕС объявил о новых санкциях в отношении России. В Еврокомиссии заявили, что в Россию запрещено поставлять стальную продукцию, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия. После этого стало известно, что порядка 8 тыс. автомобилей премиум-класса, которые предназначались для отправки в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций.