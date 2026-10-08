Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
При стрельбе в Баварии погиб сотрудник районной администрации
Bild: Сотрудник администрации погиб при стрельбе в Баварии
Сотрудник районной администрации в общине Бернгау в немецкой федеральной земле Бавария погиб в результате стрельбы во время проверки оружия, сообщает Bild.
Сотрудник районной администрации был убит во время стрельбы в общине Бернгау, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По данным издания, чиновник погиб при проведении проверки оружия. Его коллега все еще остается в доме предполагаемого стрелка.
Здание окружено многочисленными сотрудниками полиции. В операции задействованы бронеавтомобиль и полицейский вертолет. Правоохранительные органы попросили местных жителей не покидать свои дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция сообщила о двух пострадавших в результате стрельбы в Баварии.
В прошлом месяце в Германии резко выросло число убийств и изнасилований.