При стрельбе в Баварии погиб сотрудник районной администрации

Bild: Сотрудник администрации погиб при стрельбе в Баварии

Tекст: Вера Басилая

Сотрудник районной администрации был убит во время стрельбы в общине Бернгау, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По данным издания, чиновник погиб при проведении проверки оружия. Его коллега все еще остается в доме предполагаемого стрелка.

Здание окружено многочисленными сотрудниками полиции. В операции задействованы бронеавтомобиль и полицейский вертолет. Правоохранительные органы попросили местных жителей не покидать свои дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция сообщила о двух пострадавших в результате стрельбы в Баварии.

В прошлом месяце в Германии резко выросло число убийств и изнасилований.