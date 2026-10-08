Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
В результате стрельбы в Баварии пострадали два человека
Два человека пострадали при стрельбе в баварской общине Бернгау
В баварской общине Бернгау произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщила полиция баварского округа Верхний Пфальц.
«По имеющимся данным, в общине Бернгау было произведено несколько выстрелов», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.
Правоохранители просят местное население не покидать дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом устроивший стрельбу в детском саду в Германии покончил с собой.
Ранее в немецком городе Штаде в результате стрельбы погибли пять человек.
До этого в ФРГ у здания суда произошла стрельба с несколькими пострадавшими.