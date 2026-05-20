За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.
Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
Суд Берлина потребовал публикации смс-переписки бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок, где она добивалась от своих коллег из других стран нужной для себя резолюции ООН по Украине. Решение суда, обязавшего Министерство иностранных дел Германии опубликовать смс-сообщения Бербок по украинской резолюции ООН, было обнародовано неправительственной организацией FragDenStaat, пишет «Российская газета».
В 2023 году МИД Германии отклонил прямой запрос FragDenStaat о раскрытии этих сообщений, заявив, что СМС министра не являются официальной информацией и потому «не подлежат приобщению к делу». Суд, напротив, признал текстовые сообщения официальной информацией и указал, что точная формулировка таких посланий имеет значительную информационную ценность.
Ведомство обязали опубликовать переписку в полном объеме, позволив лишь частично редактировать формулировки, связанные с украинским конфликтом, а также скрыть имена адресатов и данные, позволяющие установить их личности.
«Это первый случай, когда суд обязал государственное учреждение опубликовать текстовые сообщения в соответствии с законом о свободе информации», – говорится в пресс-релизе FragDenStaat.
Немецкие СМИ уточняют, что адресатами переписки Бербок были представители Сенегала, Эфиопии, Нигерии и Бразилии, которых министр убеждала поддержать резолюцию по Украине.
Ранее Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и подтвердила поддержку Украины. До этого она высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, подчеркивая их значение для преодоления минных полей.
Бербок также заявляла о готовности Германии оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».