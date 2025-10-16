Украинские военные тайно начали обучение поляков защите от дронов

Tекст: Вера Басилая

Украинские военные тайно обучают польских коллег действиям по защите от атак дронов, о чем заявила радиостанция RMF FM, передает РИА «Новости».

В сообщении уточняется, что польская армия засекретила подробности учений, организованных украинскими военными, чтобы не раскрывать информацию о безопасности украинских операторов и участвующих военнослужащих. При этом остаются неизвестными места расположения полигонов, где проходят занятия.

По информации радиостанции, обучение проводится не только в Польше, но и в Германии, а руководят им десятки инструкторов из Украины. В этих учениях принимают участие не только польские военные.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что по приглашению Владимира Зеленского польские военные отправятся на Украину учиться сбивать дроны. Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что обучение вероятно будет проходить в учебном центре НАТО в Польше, где условия безопаснее, чем на Украине.

Ранее в Польше открыли крупный тренировочный лагерь для украинских военных.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о росте угрозы для Европы в случае дальнейшего движения Евросоюза в сторону войны.