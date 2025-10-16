Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
Украинские военные тайно начали обучение поляков защите от дронов
В польской армии проходят засекреченные учения, где украинские военные обучают коллег методам противодействия атакам беспилотников на основании соглашения, подписанного в Киеве, сообщает радиостанция RMF FM.
В сообщении уточняется, что польская армия засекретила подробности учений, организованных украинскими военными, чтобы не раскрывать информацию о безопасности украинских операторов и участвующих военнослужащих. При этом остаются неизвестными места расположения полигонов, где проходят занятия.
По информации радиостанции, обучение проводится не только в Польше, но и в Германии, а руководят им десятки инструкторов из Украины. В этих учениях принимают участие не только польские военные.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что по приглашению Владимира Зеленского польские военные отправятся на Украину учиться сбивать дроны. Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что обучение вероятно будет проходить в учебном центре НАТО в Польше, где условия безопаснее, чем на Украине.
Ранее в Польше открыли крупный тренировочный лагерь для украинских военных.
