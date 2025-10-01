Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
В Польше открыли крупный тренировочный лагерь для украинских военных
В юго-восточной части Польши начал работу тренировочный лагерь Camp Jomsborg, рассчитанный на одновременное обучение примерно 1,2 тыс. военнослужащих с Украины.
Новый тренировочный лагерь для украинских военных открылся на базе учебно-тренировочного центра сухопутных войск Польши в городе Нова-Демба, сообщает ТАСС. Лагерь получил название Camp Jomsborg и построен по инициативе Норвегии.
Открытие лагеря прошло с участием министров обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, Норвегии Торе Сандвика и Эстонии Ханно Певкура. В выступлении Косиняк-Камыш подчеркнул, что тренировочный центр рассчитан на обучение до 1,2 тыс. украинских военных одновременно.
Согласно данным Министерства обороны Польши, с 2022 года на территории страны подготовку прошли свыше 32 тыс. военнослужащих с Украины.
