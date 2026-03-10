  • Новость часаTWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания
    Путин назвал условия энергетического сотрудничества с Европой
    Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    Венгрия решила конфисковать изъятые деньги и золото украинского банка
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    5 комментариев
    10 марта 2026, 09:49 • Новости дня

    Терешкова назвала главную трудность полета россиян на Марс

    Терешкова сочла создание пилотируемого корабля главной трудностью освоения Марса

    Tекст: Мария Иванова

    В пилотируемом освоении космоса России, включающем полеты к Марсу и Венере, главной проблемой остается отсутствие необходимого космического корабля, заявила депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

    России следует активнее развивать пилотируемую космонавтику и стремиться к достижению других планет, передает РИА «Новости». Депутат Госдумы Валентина Терешкова в беседе с журналом «Разведчик» подчеркнула важность создания новой техники для этих целей.

    «Мое мнение однозначно: нам нужно двигаться дальше, нельзя останавливаться на достигнутом. Космос должен быть изучен, а продолжать его исследование лучше с Луны и ближних планет - Марса, Венеры. Мне кажется, главная трудность для нас состоит сейчас в том, чтобы построить соответствующий корабль», – сказала Терешкова.

    Космонавт добавила, что была увлечена идеей экспедиции на Красную планету еще до своего первого полета. Она очень хотела лично пройтись по поверхности Марса и прикоснуться к ней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о разработке транспортной системы с ядерной энергоустановкой для доставки грузов к этой планете.

    Космонавт Алексей Овчинин заявил о готовности человека к такому полету при условии надежности техники.

    9 марта 2026, 15:26 • Новости дня
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    Ворончихина завоевала золотую медаль в категории LW6, которая предназначена для спортсменов с поражением одной верхней конечности. Соревнования проходят в Италии, передает ТАСС.

    Последний раз российский гимн звучал на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда российские спортсмены также выступали под своей национальной символикой, что стало возможным вновь только сейчас – спустя 12 лет.

    Ранее российская спортсменка призналась, что пока не осознала свою победу: «Мне кажется, я еще не осознала. Я просто не могла поверить, когда смотрела на табло. Вчера было очень трудно. Это была моя нелюбимая дисциплина, и на тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Было очень волнующе ждать. Знаю всех своих конкуренток, с замиранием сердца ждала, но сегодня смогла доехать достойно», – сказала Ворончихина.

    Также она отметила, что посвящает свою золотую медаль дедушке, который, по ее словам, не смог дождаться этого триумфа: Ворончихина надеялась завоевать золото еще в Пекине, и теперь посвящает награду всей стране. Спортсменка призналась, что для нее особенно трогательно было услышать национальный гимн на церемонии: «Даже сейчас мурашки», – призналась она.

    В понедельник российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии. А новую форму российских паралимпийцев высоко оценили иностранные спортсмены.

    В субботу российский паралимпиец Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и пополнив копилку наград сборной на Играх в Италии.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова рассмотреть возможность сохранения поставок энергоресурсов в страны Европы, если те подтвердят готовность к сотрудничеству, «избавленному от политической конъюнктуры», заявил президент России Владимир Путин.

    «Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишённую политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры, – пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами», – заявил Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    Президент отметил, что Москве нужны сигналы от стран Европы, что они «готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность».

    Пока же в условиях, когда страны Евросоюза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе СПГ, с перспективной полного запрета таких поставок в 2027 году, российское правительство рассматривает вариант прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок.

    «Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное. Сейчас конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надёжные отношения долгосрочного характера, в те государства», – указал Путин.

    Ранее президент заявил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности, а российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент.

    Комментарии (68)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 13:54 • Новости дня
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном

    Эксперт Парси рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном

    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    @ imago images/Christian Offenberg/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американская администрация демонстрирует явную растерянность на фоне войны с Ираном, заявил вице-президент Института Куинси Трита Парси в интервью политологу Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике».

    Отрывки интервью вышли в программе «Международное обозрение». Парси заявил: «С американской стороны явные признаки отсутствия понимания, что делать». Он напомнил, что изначальный план президента США Дональда Трампа провалился практически сразу, поскольку Иран не согласился на перемирие или капитуляцию, несмотря на давление и убийство верховного лидера, говорится в сообщении на сайте «Россия в глобальной политике».

    «Оправдания и причины войны всё время меняются, это же касается целей. Это явно свидетельствует о том, что американская сторона процессом не управляет. Это не означает, что иранцы выигрывают, но они смогли добиться того, что именно они определяют географию, продолжительность и масштаб этой войны», – отметил эксперт.

    По словам Парси, нынешняя стратегия США не предполагает чёткого плана, а оправдания и цели войны постоянно меняются, что говорит об отсутствии контроля над ситуацией со стороны Вашингтона. При этом Ирану удалось взять инициативу в свои руки и определять географию, масштабы и продолжительность конфликта.

    Парси отметил, что в американских заявлениях много эмоций, но это не паника, а скорее попытка скрыть растерянность. Война крайне непопулярна внутри США, и если она затянется, это грозит катастрофой для Трампа и республиканцев. Тем временем американские меры делают капитуляцию для Ирана практически невозможной, что только усиливает национализм среди иранцев.

    Он добавил, что, несмотря на непопулярность иранского правительства, стремление сохранить территориальную целостность страны почти священно для граждан. Действия США только укрепляют позиции властей Ирана: если ситуация не изменится, конфликт может перерасти в «священную войну за защиту родины».

    По мнению Парси, Иран заранее подготовился к возможному военному конфликту: у губернаторов есть президентские полномочия, у всех высокопоставленных лиц есть замены, решения по обороне максимально децентрализованы. Это позволяет системе Ирана сохранять устойчивость и сопротивляться даже при потере центрального командования.

    Парси также считает, что смятение в Белом доме может вынудить Трампа на радикальные меры, вплоть до наземной операции.

    «Он сам себя загоняет в положение, когда ни в коем случае нельзя проиграть. Он мог бы просто объявить о победе: верховный руководитель убит, цели достигнуты, ракетный арсенал разрушен, всё. Он ещё может так сделать. Но на него очень давит Израиль. Идея с курдами – чисто израильская, и он в очередной раз позволяет Израилю диктовать, что делать», – заключил Парси.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда закончить войну с Ираном, будет обоюдным и принятым с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране, отметив, что таких планов у США нет, хотя на прошлой неделе допускались любые варианты. Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции, хотя Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 11:53 • Новости дня
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России

    Певцов назвал варварством выбор артистов иностранных псевдонимов в России

    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы, это можно считать варварством, и «хорошо бы оно имело последствия для них», заявил народный артист России и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

    По словам Певцова, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны использовать русские имена, передает ТАСС.

    Депутат отметил, что не стоит читать чужие комментарии о законе о русификации вывесок, а важно ознакомиться с официальным текстом закона. Он подчеркнул: «И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится – возьми псевдоним, но только русский», – заявил Певцов.

    Парламентарий также выразил мнение, что если бы у артистов с иностранными псевдонимами возникли проблемы, он был бы этому рад. По мнению Певцова, называться чужими именами – неправильно, и это следует считать проявлением «варварства».

    Ранее исполнитель Shaman прокомментировал жалобу по поводу латиницы на его афишах, подчеркнув, что действия заявителя требуют внимания правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    Ранее в стране вступил в силу закон о защите русского языка. А до этого Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях жилых комплексов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность русского языка как объединяющей силы и напомнил о новых законодательных ограничениях на иностранные надписи в городах.

    Комментарии (67)
    9 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
    Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года.

    Ее время на трассе составило 1 минуту 15,60 секунды, передает ТАСС.

    Для сборной России эта медаль стала первой золотой на нынешней Паралимпиаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии. А новую форму российских паралимпийцев высоко оценили иностранные спортсмены.

    В субботу российский паралимпиец Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и пополнив копилку наград сборной на Играх в Италии.

    Комментарии (3)
    9 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    @ RODRIGO MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский авианосец Prince of Wales не примет участие в операциях на Ближнем Востоке и будет задействован в миссиях НАТО на Крайнем Севере, сообщил журналист газеты Times Стивен Суинфорд со ссылкой на источники.

    Британский авианосец HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток, несмотря на обострение ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете Times. Журналист Times Стивен Суинфорд сообщил: «HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток… По данным источников, корабль не будет переброшен для усиления военного присутствия Великобритании в регионе».

    По информации источников издания, вместо этого авианосец продолжит выполнение задач в рамках НАТО. В частности, речь идет о миссиях на Крайнем Севере, где Британия принимает активное участие в операциях альянса.

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем HMS Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.


    Комментарии (15)
    9 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Лукашенко позвал трудолюбивых узбеков жить и работать в Белоруссии
    Лукашенко позвал трудолюбивых узбеков жить и работать в Белоруссии
    @ БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусская сторона готова принять граждан Узбекистана, они получат конкретные рабочие места и полные социальные гарантии для их семей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Много узбеков живет у нас. И хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе», – цитирует Лукашенко БелТА.

    Он отметил, что страна нуждается в притоке населения, поэтому рада видеть трудолюбивых людей. Глава государства подчеркнул наличие жесткого порядка приема, который гарантирует мигрантам конкретную работу.

    По словам политика, приезжие получают доступ к садам, школам и вузам наравне с местными жителями, россиянами и украинцами. Также он напомнил о помощи узбекского народа эвакуированным в годы Великой Отечественной войны.

    В 2025 году Лукашенко положительно оценивал эксперимент по привлечению трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в сельском хозяйстве. Глава государства призывал руководителей предприятий активно нанимать иностранных граждан для решения проблемы кадрового дефицита.

    Комментарии (52)
    10 марта 2026, 09:10 • Новости дня
    «Единая Россия» анонсировала форум по вопросам ЖКХ в Ростове-на-Дону

    «Единая Россия» анонсировала форум по вопросам ЖКХ в Ростове-на-Дону

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ростове-на-Дону 12 марта пройдет форум «Единой России», на котором особое внимание уделят итогам восстановления исторических регионов и проблемам ЖКХ.

    В четверг, 12 марта, в Ростове-на-Дону пройдет второй окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», посвященный вопросам ЖКХ и жилищного строительства, сообщает ТАСС.

    Мероприятие организует партия «Единая Россия», которая также планирует собрать инициативы для нового программного документа к предстоящим выборам в Госдуму. На форуме правительство представит итоги выполнения положений народной программы в сфере жилья и коммунального хозяйства.

    Ключевыми участниками форума станут секретарь генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ожидается присутствие ветеранов СВО, губернаторов регионов Южного федерального округа, координаторов партийных проектов, экспертов в сфере строительства и ЖКХ, инженеров и архитекторов.

    Якушев подчеркнул, что развитие жилищного строительства и городской среды – фундамент качества жизни и одно из основных направлений народной программы «Единой России».

    В рамках форума пройдут шесть тематических круглых столов, где будут обсуждаться вопросы благоустройства, развития дорожной инфраструктуры, восстановления исторических регионов, внедрения новых технологий в градостроительстве, адаптации ветеранов СВО, а также участие молодежи в развитии архитектуры и ЖКХ. Эти предложения войдут в новую партийную программу.

    Ростовский форум является вторым в серии окружных площадок, которые партия проводит по всей стране. На таких мероприятиях члены правительства отчитываются о выполнении народной программы и формируют предложения на ближайшие пять лет. Первый аналогичный форум прошел в Свердловской области, он был посвящен технологическому развитию.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 02:04 • Новости дня
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности предоставить странам право прохода через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

    «Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы КСИР со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

    Такая мера, по мнению КСИР, должна усилить давление на США и Израиль в регионе.

    Пролив считается стратегически важным для мировой торговли нефтью, через него проходит значительная часть мировых поставок сырья. Официальные лица Ирана ранее неоднократно заявляли о возможности введения ограничений на проход для иностранных судов в ответ на действия западных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Президент России Владимир Путин сообщил о риске полной остановки добычи нефти, поставляемой через Ормузский пролив в ближайший месяц.

    Комментарии (7)
    9 марта 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Беседа была инициирована американской стороной и продлилась около часа.

    «Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США», – сообщил Ушаков. – «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз – в конце декабря 2025 года».

    Стороны подтвердили готовность общаться на регулярной основе и обсудили ряд «крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».

    «Акцент, действительно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому регулированию», – рассказал Ушаков.

    Помощник российского президента отметил, что Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта, в том числе с учётом ранее проведённых контактов с лидерами стран Персидского залива и президентом Ирана.

    «Отмечу, что на этот счет [ситуация в Иране] состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный … обмен мнениями», – сказал он.

    По украинскому вопросу российская сторона высказала «положительную оценку посреднических усилий» команды Трампа и его лично.

    «Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования», – уточнил Ушаков.

    В ходе беседы президентами также обсуждалась Венесуэла. «Прежде всего, в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», – пояснил помощник Путина.

    По оценке Ушакова, беседа получилась содержательной и будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран.

    Комментарии (43)
    9 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa

    Швеция арестовала капитана задержанного сухогруза Caffa за поддельные документы

    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    @ kustbevakningen.se

    Tекст: Дарья Григоренко

    Капитан задержанного у берегов Треллеборга сухогруза Caffa, гражданин России, был арестован по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов, сообщила прокуратура Швеции.

    Прокуратура Швеции заявила, что это серьезное преступление, и капитан задержан после того, как сотрудники береговой охраны обнаружили у него несколько, предположительно, фальшивых документов, передает ТАСС.

    Старший прокурор Адриен Комбье-Хогг уточнил, что «мужчина подозревается в предъявлении и указании нескольких, предположительно, поддельных морских сертификатов во время обыска судна сотрудниками береговой охраны. В настоящее время мы допрашиваем подозреваемого и других причастных лиц. Мы также изучаем соответствующие документы». Кроме того, капитану вменяются нарушения Закона о морском судоходстве и Закона о безопасности судов.

    До полудня вторника прокуратура решит, будет ли ходатайствовать о взятии капитана под стражу или о его освобождении. Посольство России в Швеции находится на связи с местными властями по этому делу, поскольку на борту судна находятся еще десять граждан России.

    Сухогруз Caffa, который ходит под гвинейским флагом, был задержан 6 марта у южных берегов Швеции. По информации телеканала SVT, судно следовало из Касабланки в Петербург.

    Накануне правоохранительные органы королевства взяли под стражу моряка сухогруза Caffa, на борту которого находятся десять граждан России; задержанный подозревается в нарушении правил судоходства и использовании фальшивых бумаг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом. Российское посольство держит на контроле ситуацию с задержанием сухогруза с десятью гражданами РФ.

    Комментарии (7)
    9 марта 2026, 19:01 • Новости дня
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что ключевая цель миссии США – полное уничтожение иранских ракет и их инфраструктуры.

    Целью миссии Соединённых Штатов в Иране является уничтожение способности Тегерана запускать ракеты, передает «Известия». Об этом 9 марта заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время церемонии поднятия флага в честь Дня освобождения заложников и незаконно задержанных в США.

    «Задача – уничтожить способность этого режима запускать ракеты: уничтожить сами ракеты и их пусковые установки, разрушить заводы, где эти ракеты производятся, и уничтожить их военно-морские силы», – заявил Рубио. Он подчеркнул, что операция проводится с «подавляющей силой и высокой точностью».

    Рубио также назвал иранское правительство террористическим режимом и напомнил, что 27 февраля Иран стал первой страной, которую США официально определили как «государство – спонсор неправомерных задержаний». По его словам, Тегеран использует захват американцев как инструмент давления, и этот цикл должен быть прекращен, поскольку американцев рассматривают как товар для обмена или дальнейшего использования.

    Отметим, что в новых заявлениях Рубио не были озвучены прежние цели Вашингтона по лишению Ирана возможности создать ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения ряда целей. Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США идти настолько далеко, насколько этого потребуют интересы США.

    Комментарии (16)
    10 марта 2026, 01:50 • Новости дня
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил 9 марта о том, что венгерского посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины из-за «значительной паники» там в связи с задержанием инкассаторов с сотнями миллионов евро и долларов на венгерской территории.

    «Сегодня наш посол в Киеве был переведен в Министерство иностранных дел Украины. Среди украинцев явно разразилась серьезная паника после того, как их поймали на незаконном перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов в Венгрии», – цитирует Сийярто портал Pestisracok.

    По его словам, этот инцидент стал вопросом национальной безопасности в Венгрии, так как нужно понимать, не имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов в Венгрии какое-либо отношение ко вмешательству украинцев в парламентские выборы в Венгрии? Вопрос в том, сколько из этих сотен миллионов евро и долларов наличными было потрачено в Венгрии, и в чьих интересах это было сделано.

    «Это также вопрос национальной безопасности Венгрии, потому что было бы хорошо знать, почему люди, связанные с украинской секретной службой и армией, сопровождали эту партию наличных денег. И какова причина крайне интересного совпадения, что юридическая фирма из Тисаса теперь защищает перевозчиков денег и требует их возврата», – добавил венгерский министр.

    Сийярто добавил, что в течение дня в МИД Украины были сконцентрированы  исключительно на требовании возврата денег и не отвечали на вопросы.

    Напомним, в пятницу, 6 марта венгерское налогово-таможенное ведомство  задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в стране до выяснения их принадлежности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств. «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности.

    Комментарии (3)
    9 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть за неделю выросли на 30%, а изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности.

    В условиях конфликта на Ближнем Востоке наблюдаются проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов. В этой связи глобальная логистика топливно-энергетического комплекса будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    «При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем, это очевидная вещь, мы должны из этого исходить, поэтому я и попросил вас собраться и посоветоваться с вами о том, как мы должны координировать наши усилия в ближайшее время», – обратился президент к участникам совещания.

    Путин подчеркнул, что изменение баланса спроса и предложения углеводородов неизбежно приведёт к «новой устойчивой ценовой реальности». «Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что на мировых рынках нефти цены растут. Только за последнюю неделю они выросли более чем на 30%, а утром 9 марта баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение. Аналогичная ситуация наблюдается и на глобальном газовом рынке. Поставки СПГ с Ближнего Востока упали, что вылилось в рост цен на газ.

    Президент заверил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа в те страны, которые считаются надежными контрагентами. «Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. <...> Мы увеличиваем поставки нашим надёжным партнёрам, причём сразу в нескольких регионах мира», – уточнил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    Комментарии (12)
    9 марта 2026, 14:01 • Новости дня
    Премьер Грузии поблагодарил российских тренеров за успехи на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил благодарность российским тренерам, участвовавшим в подготовке грузинских фигуристов, которые принесли Грузии первую в истории выступлений на зимних Играх медаль, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Выступая на торжественной церемонии награждения спортсменов в президентском дворце в Тбилиси, председатель правительства выразил благодарность тренерам. «Этери Тутберидзе, Павел Слюсаренко внесли очень большой вклад в этот успех», – сказал он.

    Кобахидзе заявил об историческом успехе грузинской сборной – серебряную медаль завоевали в танцах на льду Анастасия Метелкина и Лука Берулава, в подготовке которых участвовал Павел Слюсаренко.

    Грузинский фигурист-одиночник Ника Эгадзе стал в январе чемпионом Европы, он тренируется у Этери Тутберидзе. Победителями ЧЕ-2026 также стали Анастасия Метелкина (родом из Владимира) и Лука Берулава, уроженец Москвы. По словам главы правительства, «впереди у Грузии еще много успехов».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, фигуристка Диана Дэвис, дочь знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе, вместе с фигуристом Лукой Берулава были знаменосцами сборной Грузии на открытии зимних Олимпийских играх в Милане.

    Диана Дэвис и ее партнер в танцах на льду Глеб Смолкин ранее представляли Россию, как и другие олимпийцы – фигуристы Анастасия Губанова (женское одиночное катание) и Анастасия Метелкина (спортивные пары).

    Таким образом, половина сборной Грузии на прошедших Играх – бывшие россияне.

    За серебро на Играх правительство Грузии назначило финансовую премию в 500 тыс. лари (около 184 тыс. долларов).

    Олимпийцы также получили ордена Чести.

    Комментарии (2)
    Главное
    В зоне СВО развернули российскую спутниковую связь
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    Стало известно об обиде Стармера на Трампа
    NYT: Новым премьером Непала станет 35-летний рэпер
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США

    Тегеран нанес «щелчок по носу» американцам и израильтянам – именно так, по словам экспертов, стоит воспринимать избрание новым верховным лидером Ирана сына убитого рахбара Хаменеи. Почему же был выбран именно он – и что будут делать в ответ Израиль и США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации