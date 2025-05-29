Командир «Союза МС-26» заявил о готовности человека к полету на Марс

Овчинин: Человек сможет долететь до Марса при надежной технике

Tекст: Дарья Григоренко

«Если выдержит космическая техника, то космонавт выдержит точно», – сказал Овчинин на торжественной встрече членов экипажей 71-й и 72-й длительных экспедиций на МКС, передает ТАСС.

Он отметил, что пока сложно спрогнозировать, в каком году состоится первый полет к Марсу. Также Овчинин не исключил, что сможет рассмотреть предложение о своей кандидатуре для такого полета.

Космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин подчеркнул, что российская космонавтика ориентирована на научную и практическую работу, а не на пиар-акции. По его словам, «космос – это не прогулка и не место для акций».

Между тем другой космонавт Роскосмоса Иван Вагнер напомнил об американской компании Blue Origin, назвав суборбитальные туристические полеты пиар-акцией, поскольку их полностью финансирует основатель компании. Вагнер отметил, что в России реализуется государственная программа освоения космоса, а не коммерческие проекты.

Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что испытательный полет девятого космического корабля Starship показал, что доставка крупной полезной нагрузки к Марсу остается одной из самых технологически сложных задач.

В воскресенье летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров рассказал, что первый пилотируемый полет с высадкой человека на Марсе может состояться в конце 2030-х годов благодаря реализации долгосрочных космических программ. По его словам, человек сможет выдержать такой полет.

Ранее Илон Маск заявил, что человечество сможет приступить к заселению Марса в ближайшие пять-семь лет.