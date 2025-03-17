Маск назвал сроки колонизации Марса

Маск: Человечество начнет колонизацию Марса через 5-7 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Маск заявил в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), что через 5-7 лет человечество начнет заселять Марс. Он отметил, что это произойдет во второе или третье стартовое окно между Землей и Марсом, подходящее для запуска космической ракеты. Он подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в том, хватит ли текущего уровня развития технологий для автономного существования на Марсе, даже в случае прекращения поставок грузов с Земли, передает ТАСС.

Маск выразил обеспокоенность тем, что в случае недостаточного технологического развития колония на Марсе может не выжить и «вымрет».

В феврале Маск заявил о намерении отправить роботов с искусственным интеллектом Grok на Марс в ноябре 2026 года, используя корабли Starship компании SpaceX.

Ранее Илон Маск заявил, что крушение прототипа Starship во время седьмого испытательного полета не повлияет на планы SpaceX по колонизации Марса. Также он предложил ввести прямую демократию на Марсе, пояснив, что это может быть лучше, чем представительная демократия.