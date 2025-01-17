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Маск: Крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса
Илон Маск заявил, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса
Илон Маск заявил, что крушение прототипа Starship во время седьмого испытательного полета не повлияет на планы SpaceX по колонизации Марса, подчеркнув важность долгосрочной цели сделать его самоподдерживающейся цивилизацией.
Крушение прототипа Starship во время седьмого испытательного запуска не повлияет на планы компании SpaceX по колонизации Марса, заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) владелец компании Илон Маск. Он подчеркнул, что важен не каждый отдельный запуск, а дата, когда Марс станет самоподдерживающейся цивилизацией.
Во время седьмого испытания SpaceX планировала вывести на орбиту обновленную версию Starship и 10 симуляторов спутников системы Starlink. Однако во время набора высоты произошло «быстрое незапланированное разрушение» корабля. Несмотря на это, компании удалось успешно вернуть на платформу ускоритель Super Heavy, что не получилось при предыдущем запуске.
Космическая система Starship разработана как универсальная платформа для различных миссий – от околоземных полетов до экспедиций на Луну и Марс. Проект предусматривает многоразовое использование ускорителя и корабля, с вертикальной посадкой на Землю. Общая высота системы составляет 121 метр, а грузоподъемность – до 150 тонн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск сообщил о крушении прототипа космического корабля Starship из-за утечки кислорода или топлива во время седьмого тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Американская компания SpaceX объявила о потере прототипа, когда связь с кораблем прервалась спустя восемь с половиной минут после старта.