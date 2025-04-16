Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?7 комментариев
Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей
Президент России Владимир Путин считает, что отправка экспедиций на Марс является грандиозной задачей, но требует решения множества вопросов.
Путин во время своего визита в Московский государственный технический университет имени Баумана сделал заявление о марсианских экспедициях, сообщает ТАСС. Он охарактеризовал отправку экспедиций на Марс как грандиозную задачу. Однако, по его словам, существует ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить для успешного достижения этой цели.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность в возрождении сотрудничества между Россией и США в космической сфере.