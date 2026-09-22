Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Баканов анонсировал первый пуск с «Нового старта» на Восточном в 2027 году
Первый пуск ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный наметили на 2027 год
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на космодроме Восточный состоится в первом квартале 2027 года.
В России частные компании начали создавать не только космические аппараты, но и новые ракеты-носители, передает РИА «Новости».
На космодроме Восточный ведется создание площадки для пуска конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М», которая разрабатывается на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Использование таких носителей принесет госкорпорации от шести до восьми дополнительных стартов ежегодно.
Ожидается, что частные инвесторы вложат в реализацию проекта 600 млрд рублей в течение восьми лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава Роскосмоса рассказал о миллиардных инвестициях в проект частной стартовой площадки.
В начале апреля первый запуск конверсионной ракеты «Старт-1М» перенесли на 2027 год.
В апреле сенаторам впервые представили этот новый носитель, созданный на базе комплекса «Тополь».