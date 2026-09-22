Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
В работе производителя вакцины для животных «Мультикан-8» найдены нарушения
Столичная прокуратура выявила нарушения при производстве ветеринарной вакцины «Мультикан-8», после применения которой у животных фиксировались серьезные побочные реакции.
Проверка производственных площадей проходит с участием специалистов Россельхознадзора, пояснили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.
Нарушения были выявлены в части требований законодательства в сфере производства ветеринарных препаратов.
Руководителю предприятия внесено представление, инициировано привлечение виновных к административной ответственности. Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для оценки возможности уголовного преследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты выявили в образцах препарата «Мультикан-8» смертельно опасный вирус болезни Ауески.
Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию этой ветеринарной вакцины.
Компания «Ветбиохим» приостановила выпуск всех партий этого лекарства для животных.