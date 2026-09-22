Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Гендиректор Alibaba предрек вступление человечества в эпоху машинного интеллекта
Глава Alibaba заявил о переходе человечества к эпохе машинного интеллекта
Человечество в будущем вступит в эпоху «машинного интеллекта», а машины будут выполнять большинство мыслительной работы, заявил генеральный директор компании Alibaba У Юнмин.
По словам У Юнмина на конференции Apsara 2026, в будущем общий объем мышления машин превысит объем человеческого мышления в тысячу раз. Ожидается, что машины возьмут на себя 99,9% мыслительной работы, передает РИА «Новости».
Ранее гендиректор отмечал, что к 2032 году Alibaba планирует увеличить масштаб своих дата-центров по всему миру до 20 гигаватт, чтобы удовлетворить растущий спрос на искусственный интеллект.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор Alibaba анонсировал самый мощный в Китае ИИ-чип.
В прошлом месяце Apple и Alibaba разработали нейросеть для китайского рынка.
В начале года система Qwen от Alibaba Cloud стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.