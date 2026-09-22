Гендиректор Alibaba предрек вступление человечества в эпоху машинного интеллекта

Глава Alibaba заявил о переходе человечества к эпохе машинного интеллекта

Tекст: Мария Иванова

По словам У Юнмина на конференции Apsara 2026, в будущем общий объем мышления машин превысит объем человеческого мышления в тысячу раз. Ожидается, что машины возьмут на себя 99,9% мыслительной работы, передает РИА «Новости».

Ранее гендиректор отмечал, что к 2032 году Alibaba планирует увеличить масштаб своих дата-центров по всему миру до 20 гигаватт, чтобы удовлетворить растущий спрос на искусственный интеллект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор Alibaba анонсировал самый мощный в Китае ИИ-чип.

В прошлом месяце Apple и Alibaba разработали нейросеть для китайского рынка.

В начале года система Qwen от Alibaba Cloud стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.