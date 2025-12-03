  • Новость часаСанду окончательно утвердила закрытие Русского дома в Кишиневе
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    3 декабря 2025, 21:42 • Новости дня

    Собянин заявил, что искусственный интеллект не лишит работы москвичей

    Собянин сообщил о сохранении рабочих мест в столице при развитии ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Москвы выразил убежденность, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города.

    Сергей Собянин в эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил, что не верит в радикальные изменения на рынке труда из-за искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    По его словам, прежние опасения по поводу новых технологий не оправдались: появление компьютеров не сократило количество рабочих мест, а наоборот, увеличило их.

    Собянин подчеркнул, что искусственный интеллект затронет только отдельные сектора экономики, повысит производительность и приведет к изменению структуры труда. Он отметил, что для развития и сопровождения беспилотного транспорта потребуется значительное число инженеров и программистов.

    «По поводу искусственного интеллекта я не очень верю, что он радикально что-то изменит. Да, какие-то сектора будут более высокопроизводительные, да, там будет беспилотный транспорт. Но чтобы создать беспилотный транспорт, чтобы его контролировать, тоже огромное количество программистов, инженеров требуется и так далее. Просто сегменты сами, структура экономики, структура труда будет меняться естественным образом. Но точно москвичи без работы не останутся», – заявил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, медицинские работники из российских регионов теперь могут получить доступ к ИИ-сервисам столицы для выявления патологий на медицинских изображениях.

    Мэр Москвы Сергей Собянин во время прямой линии отреагировал с иронией на предложение построить метро до Петербурга и Архангельска. В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась до 10 тыс. рублей в месяц.

    2 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины,  передает РИА «Новости», указывая на список имен и фото бригады, атаковавшей суда.

    «Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович», – сказано в документе.

    Представитель группировки Beregini пояснил, что в полученном списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770) – «это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции».

    Кибергруппы рассчитывают, что обнародование имен поможет российским спецслужбам и привлечет внимание к этим атакам на международной арене.

    В результате этих атак танкер Kairos под флагом Гамбии был подожжен 28 ноября, экипаж смог эвакуироваться, а на следующий день атаке подвергся танкер Virat, находившийся также у берегов Турции. Российский танкер Midvolga-2 был атакован в Черном море, однако пострадавших среди членов экипажа не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем 2 декабря в Черном море на расстоянии примерно 150 км от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию. При этом танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 км от берега в Черном море, был отбуксирован в район Стамбула. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы опубликовали  доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    3 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Материалы дела по оспариванию сделки по купле-продаже квартиры Ларисы Долиной запрошены Верховным судом на стадии кассации для дополнительного изучения, сообщила адвокат покупательницы жилья.

    Верховный суд России запросил материалы по делу, связанному с оспариванием сделки по продаже квартиры, которая была приобретена покупательницей Полиной Лурье у певицы Ларисы Долиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

    Свириденко пояснила, что решение истребовать материалы может указывать на выявление судьей Верховного суда возможных нарушений в вердиктах, вынесенных ранее судами нижестоящих инстанций. Теперь дело будет тщательно изучаться судьей, который примет решение о передаче вопроса на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

    Эксперты отмечают, что такой шаг может означать вероятность пересмотра спора по существу. Решение Верховного суда также может существенно изменить ход дальнейших разбирательств между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.

    Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.

    Адвокат Александр Бенхин ранее прогнозировал уголовные дела против пенсионеров из-за мошенничества с недвижимостью.

    Саму Долину пригласили принять участие в обсуждении проблем сделок со вторичным жильем в Госдуме 17 декабря.

    Концертный директор Сергей Пудовкин опроверг слухи о возможной «отмене» певицы и потребовал прекратить травлю в ее адрес.

    Напомним, все началось с того, что суд установил, что Долина заключила договор купли-продажи квартиры под давлением телефонных мошенников.

    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    2 декабря 2025, 22:33 • Новости дня
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно прогнозу потребностей трудовых ресурсов на следующие семь лет, самыми востребованными профессиями станут сварщики и швеи, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

    «Вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

    Она отметила, что представители этих профессий вносят особый вклад, который  способствует технологическому развитию и суверенитету страны.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что растет интерес работодателей к участию в конкурсе профессионального мастерства. В 2026 году число номинаций в нем вырастет минимум до 25 благодаря предложениям от крупных компаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты предсказали, что к 2030 году на рынке труда будут востребованы рабочие профессии, которые трудно автоматизировать.  В ЛНР впервые открыли современный трактородром для подготовки трактористов.  Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают».

    3 декабря 2025, 00:05 • Новости дня
    Актриса Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни
    Актриса Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни
    @ Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    О смерти актрисы сообщил в соцсети актер и режиссер Алексей Агранович, отметив, что она была «сложной и манящей». Причина смерти Качалиной не уточняется.

    «Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно», – написал Агранович о Качалиной в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Ксения Качалина (при рождении Оксана) родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Училась два года на актерском факультете в Саратовской консерватории имени Собинова, затем в 1995 году окончила ВГИК (мастерская С. Соловьева и В. Рубинчика).

    В кино дебютировала у Рубинчика в картине «Нелюбовь», за роль в которой получила премию кинофестиваля «Кинотавр». В ее фильмографии 19 киноработ, среди которых «Над темной водой» Д. Месхиева, «Три сестры» С. Соловьева, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» В. Бортко и другие.

    С 1992 по1996 год актриса состояла в браке с Иваном Охлобыстиным. В 2000-м году Качалина познакомилась с актером Михаилом Ефремовым, у пары родилась дочь. С 2004 года они были в разводе.

    3 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России

    РКН заблокировал игровую площадку Roblox

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России после выявления случаев распространения на ней противоправных материалов экстремистской и террористической направленности, а также распространения педофилии, сообщили в Роскомнадзоре.

    В России ограничен доступ к американской игровой платформе Roblox. В Роскомнадзоре объяснили, что решение связано с массовым и повторяющимся распространением на площадке материалов, содержащих оправдание и пропаганду экстремистской и террористической деятельности, а также призывы к противоправным действиям и насилию. Кроме того, были замечены материалы с ЛГБТ-тематикой (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), уточняет РИА «Новости». 

    По оценке Роскомнадзора, в Roblox размещено большое количество сцен и сценариев, которые ведомство считает неприемлемыми для детей и способными нанести ущерб их духовно-нравственному развитию. В отдельных игровых мирах пользователям предлагается примерить на себя роли исполнителей терактов, устроить нападение на школу, поучаствовать в азартных играх и других потенциально опасных активностях.

    В ведомстве также отмечают, что внутри платформы фиксируются случаи сексуальных домогательств в адрес несовершеннолетних: «Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь». Подобные инциденты, по данным регулятора, давно уже не являются единичными — сообщения о таких эпизодах поступают как из США, так и из России.

    Еще в конце ноября администрация Roblox неоднократно получала от Роскомнадзора уведомления о необходимости удалить запрещённый контент. Представители ведомства также подчеркнули, что внутренние механизмы модерации Roblox не смогли гарантировать безопасность пользователей и защиту несовершеннолетних от вредной информации.

    Запрет вступил в силу сразу после публикации соответствующего решения.

    Roblox – это крупная американская онлайн-платформа для игр и пользовательского контента, основной аудиторией которой являются несовершеннолетние. Ежедневно на сервис заходит более 100 млн человек, и почти половину из них составляют дети младше 13 лет. В России насчитывается около 18 млн пользователей и до двух млн активных игроков в день.

    Ранее генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против Roblo. По его словам, сервис стал средой, где дети неоднократно подвергались воздействию сексуально откровенного контента.

    Российское МВД, в свою очередь, фиксировало отдельные мошеннические схемы, нацеленные именно на детей, играющих в Roblox. Аферисты предлагали ребенку выполнить «задание» ради вознаграждения в 10 тыс. робуксов, требуя использовать только телефон родителей или бабушки, что позволяло преступникам получить доступ к карте взрослых и списать деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне обнаружили сбой в работе платформы Roblox еще в среду утром. До этого детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова выступила за полную блокировку сервиса из-за его негативного влияния на детей.


    3 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле

    Ушаков: Компромиссного варианта по итогам переговоров в Кремле пока нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, но некоторые американские наработки, выглядят приемлемыми, их можно обсуждать, заявил журналистам после пятичасовых переговоров в Кремле помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», – сказал Ушаков по окончании переговоров.

    Он уточнил, что в ходе пяти часов «конструктивной и содержательной беседы»  стороны не обсуждали конкретные формулировки или конкретные предложения, обсуждалась суть того, что положено в американские документы.

    По словам Ушакова, российская сторона рассмотрела документ, который содержал 27 пунктов.

    «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сообщил он.

    Ушаков подчеркнул, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, а это, отметил он, главный итог встречи.

    Помощник президента России также заявил, что стороны договорились на уровне помощников и других представителей продолжить контакты, в частности с Уиткоффом и Кушнером.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений <...> Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса <....> Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейших совместных мер для достижения урегулирования долгосрочного, мирного урегулирования украинского кризиса», – отметил Ушаков.

    Помощник российского президента указал на то, что возможность встречи на высшем уровне будет зависеть от уровня прогресса, которого смогут достичь переговорщики. Ушаков особо выделил, что обе стороны передали друг другу приветы и наилучшие пожелания. Американская делегация – российской стороне от президента США.

    «В свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы [президенту США Дональду] Трампу, причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», – добавил спикер.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    2 декабря 2025, 22:58 • Новости дня
    Глава OpenAI Альтман объявил в компании режим «красного кода»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава OpenAI Сэм Альтман объявил режим «красного кода» и призвал команду временно отказаться от других инициатив, включая запуск рекламы, чтобы полностью сосредоточиться на доработке функциональности чат-бота.

    Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил в компании режим «красного кода», потребовав от команды сосредоточиться исключительно на развитии основного продукта – ChatGPT, передает «Газета.Ru». По данным The Information, Альтман временно приостановил другие инициативы, включая запуск рекламы, чтобы весь коллектив работал над улучшением функциональности чат-бота.

    В рассылке Альтман призвал сотрудников уделять приоритетное внимание ежедневному развитию ChatGPT, особенно скорости, персонализации и расширению тематического охвата диалогов. Для этого в компании перераспределяют команды разработчиков и вводят ежедневные отчеты о прогрессе. Заморожены проекты создания ИИ-агентов для здравоохранения и шопинга, персонального ассистента Pulse и рекламной платформы.

    По сведениям The Wall Street Journal, решение принято на фоне усиления конкуренции – число пользователей Google Gemini выросло за три месяца с 450 до 650 млн человек. OpenAI стремится убедить инвесторов, среди которых Microsoft, Nvidia и SoftBank, в способности ChatGPT не просто конкурировать, но и монетизироваться, ведь для выхода на точку безубыточности к 2030 году компании потребуется ежегодная выручка в 200 млрд долларов.

    Сэм Альтман сообщил коллегам: «Уже на следующей неделе мы представим новую рассуждающую модель ИИ, которая обойдет Google по скорости».

    Ранее компания OpenAI запретила ChatGPT давать юридические и медицинские советы. Альтман заявил, что снятие ограничений на «контент для взрослых» в чат-боте ChatGPT не противоречит политике компании по расширению свободы использования ИИ.

    3 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Басманный суд заключил депутата Вороновского в СИЗО по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


    3 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники УФСБ пресекли действия 17-летнего юноши, который действовал в интересах украинского террористического движения и был арестован за госизмену.

    Задержание было проведено сотрудниками УФСБ России по Курганской области, передает РИА «Новости». Подростка подозревают в совершении государственной измены по статье 275 УК РФ.

    Пресс-служба ведомства сообщила, что он установил связь через Telegram с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и предложил помощь, направленную против безопасности России.

    По данным следствия, задержанный размещал на улицах Кургана надписи с призывами вступать в террористическую организацию Украины. Он также фотографировал автомобили с символикой СВО и отправлял изображения собеседникам, осознавая, что целью подобных действий является сбор информации о жителях региона, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также организация поджогов их транспорта.

    В ведомстве отметили, что за выполнение заданий молодой человек получил вознаграждение в 30 долларов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он был арестован и сейчас находится под стражей. За государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

    Суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца по подозрению в госизмене после передачи им разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.

    3 декабря 2025, 03:20 • Новости дня
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров в статье, приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене, отметил плачевное состояние Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако выразил надежду на возможность избежать ее краха.

    Лавров напомнил, что в 1994 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне согласовали и зафиксировали важнейшее политическое обязательство «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других». На этот раз, в ходе заседания в Вене 4-5 декабря российский министр иностранных дел пообещал уделить особое внимание «генезису нынешнего положения дел на венской площадке».

    «Скажу сразу: ситуация плачевная», – начал министр статью для «Российской газеты» в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

    Лавров напомнил, что страны-члены ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, поставили на систему европейской безопасности с опорой на НАТО, поэтому с  середины 1990-х годов эти осуществляли экспансию НАТО, несмотря на заверения руководству СССР не делать этого.

    Он указал на то, как НАТО через ОБСЕ продвигает собственные, далекие от европейских, интересы, как Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека пренебрегает обязанностями и игнорирует беспредел неонацистского киевского режима, правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии с их расистскими законами, закрывает глаза на цензуру российских СМИ Западом и не только.

    Но если Западу удастся отменить в организации правило консенсуса, крах станет неизбежен.

    «Наступление на правило консенсуса, а это ключевой принцип работы ОБСЕ, который гарантирует соблюдение прав всех государств-участников, продолжается не один год. «Преуспело» в этом неблаговидном занятии и финское действующее председательство. Тем, кто покушается на консенсус, стоит иметь в виду, что без него ОБСЕ утратит смысл своего существования», – подчеркнул мрачные итоги Лавров.

    Единственной надеждой для ОБСЕ глава МИД России видит возвращение всех участников Организации к соблюдению хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, при которой Россия предоставляет организации все возможности, но не получает никакой отдачи в вопросах защиты своих граждан. Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала взносы, которые Россия платит в организацию, и назвала деятельность БДИПЧ ОБСЕ фарсом.

    Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене представит заместитель главы МИД Александр Грушко.

    3 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Куртка с гербом России и цитатой президента, в которой руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американской делегацией в Москве, мгновенно исчезла с прилавков, сообщили в национальном центре «Россия».

    Черная куртка, в которой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев  во вторник прогуливался по Москве вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вызвала ажиотаж и была полностью раскуплена, сообщает РИА «Новости».

    Модель отличалась символикой Национального центра «Россия», гербом страны и цитатой президента России: «Россия – не та страна, которая чего-то боится!». На правом рукаве также заметна надпись «Россия».

    Как уточнили в пресс-службе Национального центра «Россия», спрос на куртку оказался настолько высок, что она исчезла из продажи в кратчайшие сроки. Представитель центра пообещал, что куртки снова поступят в розницу в ближайшем будущем. Стоимость популярной модели составляет около 24 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кирилл Дмитриев также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Он также показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля. А до этого Дмитриев назвал 2 декабря «важным днем для мира».

    3 декабря 2025, 19:04 • Новости дня
    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова

    Причиной смерти Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность

    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова
    @ Крымский Константин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресса озвучила причину смерти 54-летней актрисы Ксении Качалиной, бывшая жена актера Михаила Ефремова ушла из жизни в результате острого сердечного приступа.

    Причиной смерти бывшей супруги Михаила Ефремова Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность, передает РИА «Новости». По информации Telegram-канала SHOT, тело 54-летней актрисы пролежало в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сам Михаил Ефремов, приехавший навестить бывшую жену.

    Ксения Качалина родилась в 1971 году в Саратове, училась на актерском факультете в Саратовской консерватории с 1987 по 1988 годы, а в 1995 году окончила ВГИК. Она была известна по ролям в телесериалах «Марш Турецкого» и «Романовы. Венценосная семья», а также по фильмам «Три сестры», «Над темной водой», «Нелюбовь» и другим.

    Михаил Ефремов был вторым мужем Качалиной – до этого она состояла в браке с поэтом и музыкантом Алексеем Паперным. С Ефремовым у актрисы есть дочь Анна-Мария, которой сейчас 25 лет. Более десяти лет назад актер оформил единоличную опеку над дочерью из-за проблем Качалиной с алкоголизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне актер Алексей Агранович сообщил о смерти Качалиной. Тогда причину ее ухода из жизни не озвучивали.

    3 декабря 2025, 04:05 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии предпосылок к диалогу с Грузией

    Tекст: Катерина Туманова

    Как пояснил экс-глава аппарата президента Грузии Петре Мамрадзе, в Тбилиси считают, что восстановление дипотношений между странами допустимо при отказе Москвы признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, что для России неприемлемо.

    «Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом [Михаила] Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы, – заявили в МИД России «Известиям».

    По мнению экс-главы аппарата президента Грузии Петре Мамрадзе, представить полноценные дипотношения между странами в ближайшем будущем сложно, что не лишает их точек соприкосновения.

    «Диалог между Москвой и Тбилиси уже сложился. С этой проблемой (Абхазии и Южной Осетии – прим. ВЗГЛЯД) стороны, можно сказать, свыклись по умолчанию. Но они развивают сотрудничество в других сферах: торговля, культура, социальная сфера. Для Грузии это очень важно, – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Грузия обязала студентов из России сдавать госэкзамен по грузинскому языку.

    3 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин начнет визит в Индию с неформального разговора с Моди

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Президент России вечером по прибытии в индийскую столицу встретится с премьер-министром Нарендрой Моди в его резиденции, передает ТАСС.

    Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, это мероприятие пройдет в закрытом формате и организовано в формате тет-а-тет.

    «Вечером по прибытии в Нью-Дели наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции. Эта беседа будет носить характер закрытый, будет проходить в формате «тет-а-тет», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, такие встречи считаются ключевым элементом официального визита, поскольку в личных доверительных переговорах обсуждаются наиболее чувствительные и значимые вопросы двусторонних отношений и международной повестки.«

    Помощник президента отметил, что именно подобные переговоры зачастую определяют основные направления политики двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью.

    Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией. Владимир Путин сегодня запишет интервью перед визитом в Индию.

    3 декабря 2025, 19:24 • Новости дня
    ЕС включил Россию в финансовый «черный список»

    ЕС внес Россию в финансовый «черный список»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные СМИ сообщают, что Россию внесли в «черный список» Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, что приведет к более строгой проверке всех финансовых операций, связанных со страной.

    Евросоюз добавил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией.

    Решение Евросоюза последовало после приостановки членства России в межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2022 году, однако тогда Россия не была внесена в черный список ФАТФ, несмотря на требования западных стран.

    Теперь все финансовые учреждения ЕС должны будут применять комплексную усиленную проверку к операциям, связанным с Россией. Это коснется всех переводов и счетов, в которых фигурируют российские получатели или отправители.

    Ранее европейские и британские банки уже приостанавливали обслуживание российских клиентов. Для открытия счетов и финансовых операций теперь требуется наличие гражданства или вида на жительство стран ЕС. Многие российские граждане столкнулись с отказами банков в обслуживании и закрытием счетов.

    Напомним, что еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявила, что Россию могут внести в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия в рамках БРИКС работает над расчетной платежной инфраструктурой и созданием депозитарной системы Brics-Clear на блокчейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

