Собянин заявил, что искусственный интеллект не лишит работы москвичей

Собянин сообщил о сохранении рабочих мест в столице при развитии ИИ

Tекст: Денис Тельманов

Сергей Собянин в эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил, что не верит в радикальные изменения на рынке труда из-за искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

По его словам, прежние опасения по поводу новых технологий не оправдались: появление компьютеров не сократило количество рабочих мест, а наоборот, увеличило их.

Собянин подчеркнул, что искусственный интеллект затронет только отдельные сектора экономики, повысит производительность и приведет к изменению структуры труда. Он отметил, что для развития и сопровождения беспилотного транспорта потребуется значительное число инженеров и программистов.

«По поводу искусственного интеллекта я не очень верю, что он радикально что-то изменит. Да, какие-то сектора будут более высокопроизводительные, да, там будет беспилотный транспорт. Но чтобы создать беспилотный транспорт, чтобы его контролировать, тоже огромное количество программистов, инженеров требуется и так далее. Просто сегменты сами, структура экономики, структура труда будет меняться естественным образом. Но точно москвичи без работы не останутся», – заявил мэр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, медицинские работники из российских регионов теперь могут получить доступ к ИИ-сервисам столицы для выявления патологий на медицинских изображениях.

