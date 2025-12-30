Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.23 комментария
Казначейство России объявило о готовности принимать цифровые рубли
Казначейством с Банком России объявили о возможности принимать платежи в бюджетную систему страны с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства.
«Плательщики, имеющие цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, начиная с 1 января 2026 года могут оплатить платежи в бюджет в цифровых рублях, используя уникальный идентификатор начислений. Прием переводов в цифровых рублях возможен также в адрес федеральных бюджетных и автономных учреждений», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.
Там уточнили, что инициатива реализуется согласно положениям Федерального закона от 31 июля 2025 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство утвердило расходы бюджета с использованием цифрового рубля.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, чем плох и чем хорош цифровой рубль.