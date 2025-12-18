Правительство утвердило расходы бюджета с использованием цифрового рубля

Tекст: Катерина Туманова

«В список вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, заработную плату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов государственной собственности», – сказано в сообщении ведомства.

Министерство финансов и Банк России продолжают интеграцию цифрового рубля в систему исполнения бюджета. С начала 2026 года цифровой рубль можно будет использовать для перечислений в бюджеты разных уровней и для переводов федеральным учреждениям.

С июля 2027 года такие операции станут возможны с региональными и местными бюджетами, а также с внебюджетными фондами и получателями средств.

Выплаты в цифровых рублях будут осуществлять только при наличии желания со стороны получателей. Открытие счета цифрового рубля является правом, а не обязанностью граждан.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минфина Антон Силуанов пояснял, что цифровой рубль не зависит от коммерческих банков и обеспечивает высокий уровень контроля. Сотрудники Банка России получат возможность добровольно участвовать в пилоте цифрового рубля, сообщала в октябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, чем плох и чем хорош цифровой рубль.