    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    Орбан объяснил Трампу важность энергетических связей Венгрии с Россией
    Набиуллина заявила о выходе экономики России из перегрева
    Саркози получил пять лет тюрьмы за деньги от Каддафи
    Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    3 комментария
    Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 14:48 • В мире

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля
    @ Brian Cahn/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию –и завербовать агентов в Израиле?

    Разведка Ирана заполучила целую «сокровищницу информации» об израильских ядерных и военных центрах, а также имена ученых и военнослужащих, причастных к созданию ядерного оружия. Об этом заявил министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб. «Реальность такова, что в результате сложной операции группе спецподразделения КСИР удалось проникнуть на один из секретных объектов Израиля», – приводит телеканал SNN его слова.

    Изначально о возможном проникновении иранских агентов на израильские ядерные объекты и получении ими секретных документов было как бы вскользь было упомянуто в Иране еще 10 июля, но подробная информация, видимо, все это время обрабатывалась. Как отметил Хатиб, многие израильтяне добровольно сотрудничали с иранской разведкой либо из-за денег, либо из ненависти к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

    «Перевезенная в страну сокровищница включает миллионы страниц разнообразной и ценной информации, связанной с сионистским режимом (имеется в виду Израиль – прим. ВЗГЛЯД).

    Эти документы содержат данные о предыдущих и текущих оружейных проектах режима <...>, проектах по модернизации и переработке старого ядерного оружия, совместных проектах с США и некоторыми европейскими странами, а также полную информацию об административной структуре и лицах, участвующих в разработке ядерного оружия», – уточнил он.

    Глава иранской разведки утверждает, что удалось получить имена, личные данные, адреса 189 израильских специалистов из ядерной и военной сфер, а также координаты секретных объектов с двойным назначением, которые были впоследствии уничтожены иранскими ракетами во время так называемой 12-дневной войны с Израилем в июне. Кроме того, по его словам, все члены группы, участвовавшей в операции на территории Израиля, «безопасно возвращены», а доставленные в Тегеран документы представляют из себя «стратегическую, практическую, исследовательскую и научную» ценность.

    Речь идет об объектах ядерного исследовательского центра в окрестностях населенного пункта Димона в пустыне Негев. Официально ядерный центр в Димоне входит в состав Института Вейцмана, в который, судя по опубликованным видеороликам, также удалось проникнуть сотрудникам иранской разведки.

    В видеоматериалах, которые распространяют официальные иранские каналы, продемонстрированы документы разной степени секретности в основном на английском языке, сканы израильских паспортов, удостоверений личности и служебных пропусков ученых и сотрудников центра в Димоне, технические бумаги и схемы, а также фотографии различных помещений внутри димонского центра, включая реакторный зал. На одной из таких фотографий отчетливо видны стеллажи с пресловутыми центрифугами, на которых производится обогащение урана.

    Примечательно, что все это разбавлено большим массивом личных фотографий главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в основном с семьей. Их характер таков, что они могли быть получены только с устройств, которыми лично пользуется Гросси. На одной из этих фотографий он целует кого-то, одетого в ростовую куклу мультяшной героини Минни Маус. Скорее всего, это фото с детского утренника, и в костюме мультяшной мышки одна из дочерей директора МАГАТЭ.

    Есть также постановочные съемки в окрестностях Димоны, и кадры оперативной съемки разведки с мест так называемых «закладок». На них иранский агент оставляет некие носители в кустарнике.

    В Израиле никак все это пока не комментируют, хотя у них было время подготовиться.

    Случай, конечно, беспрецедентный. Вообще ранее операции иранской разведки на территории Израиля носили полулюбительский характер

    В основном они представляли из себя вербовку через мессенджеры нестабильных школьников-подростков. Пару раз им удавалось вербовать семейные пары, как евреев, так и из числа граждан Израиля других национальностей.

    Израильская контрразведка «Шабак» путается в показаниях. В разных докладах Шабак утверждала, что за прошлый год было арестовано то 20, то даже 30 иранских агентов из числа граждан Израиля. В декабре прошлого года, например, арест отца и сына – друзов по национальности из деревни на Голанских высотах, которые следили за передвижением израильских войск, был объявлен «довольно крупным событием».

    В то же время высокопоставленный сотрудник Шабак Шалом Бен Ханан называл «удивительным» количество сограждан-евреев, которые соглашаются работать на Иран. И как минимум, двое обвиненных в шпионаже в пользу Ирана были выходцами из ультраортодоксальной общины.

    Тут, правда, надо пояснить, что это опять же были два подростка, которым очень хотелось вырваться из ортодоксальной среды, в которой были даже запрещены мобильные телефоны. В результате эти два «бунтаря» в тайне от родителей приобрели мобильники и установили на них некие мессенджеры, по которым с ними и связались иранские кураторы, выступавшие под женскими никами. Записать это в большой успех иранской разведке трудно, скорее это курьез. Еще двумя завербованными были дезертир из армии и мужчина, обвиненный в сексуальных преступлениях. В основном вся эта «агентура» рисовала в Израиле антиправительственные граффити, поджигала автомобили и разбрасывала листовки. Ценник в среднем составлял 5 тысяч долларов за акцию.

    «Шабак» подчеркивает, что Иран также вербует или пытается вербовать граждан Израиля, проживающих в США и Канаде, причем почему-то из числа евреев – выходцев с Кавказа.

    Один из них, 30-летний Владислав Викторсон привлек к работе на Иран свое сожительницу 18-летнюю Анну Бернштейн. Сперва они рисовали граффити, а затем согласились убить какого-то израильского государственного деятеля. За процессом покупки снайперской винтовки их и взяли. Еще один, 35-летний Владимир Верховский пошел по той же дорожке: граффити, а затем согласие убить за 100 тыс. долларов какого-то израильского ученого-ядерщика.

    И вот сейчас обнародованы материалы по-настоящему крупной и серьезной разведывательной операции на территории Израиля. Организовать проникновение на сверхсекретный ядерный объект и долгое время собирать информацию о его сотрудниках и работе – это большой успех даже для крупной мировой разведывательной службы, а уж для Ирана подавно.

    Понятно, что сильно поспособствовала внутриполитическая ситуация в самом Израиле. Раскол внутри израильского общества только ширится, и найти активно недовольных и лично Нетаньяху, и вообще курсом Тель-Авива на эскалацию войны в Газе сейчас гораздо легче, чем, скажем, еще лет десять назад. Но речь все-таки идет об изолированном ядерном объекте в пустыне, где контроль израильской контрразведки постоянный. Между тем по характеру материалов, которые сейчас предоставил Иран, видно, что в операцию были вовлечены и сотрудники Института Вейцмана, и непосредственно димонского ядерного центра.

    Кроме того, ранее именно Иран обвинял Израиль и западные страны, что в окружении Рафаэля Гросси и в составе инспекторских групп МАГАТЭ полно разведывательной агентуры. Теперь же получается, что это как раз Иран получил доступ к личным гаджетам Гросси, который, на минуточку, сейчас претендует на кресло генерального секретаря ООН. Налицо признаки вопиющей халатности, которую проявил высокопоставленный чиновник.

    При этом надо понимать, что израильский ядерный объект в Димоне находится вне досягаемости МАГАТЭ. Израиль не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, не сотрудничает с МАГАТЭ и не допускает иностранных наблюдателей на объект в Димоне, хотя требует максимальной открытости от Ирана. Лишь однажды, в 2013 году Израиль под давлением общественности после аварии на Фукусиме допустил международных наблюдателей на свой ядерный объект, но не в Димону, а в старый реактор Нахаль-Сорек, построенный еще американцами в 1955 году. И речь шла тогда не о поиске центрифуг для получения плутония, а о проверке общего режима экологической безопасности.

    То, что в Димоне производится оружейный плутоний – это секрет Полишинеля, но согласно древней израильской традиции в этой стране никто ничего никогда не подтверждает и не отрицает, а отвечают вопросом на вопрос. Собственно говоря, политический смысл иранского проникновения на объект в Димоне заключается как раз в том, чтобы наглядно продемонстрировать возможность Израиля производить оружейный плутоний в промышленных масштабах. Это серьезный удар не только по репутации израильской контрразведки, но и по стране в целом.

    Впрочем, можно легко спрогнозировать, что Тель-Авив просто отмолчится или в очередной раз в ответ на вопросы про центрифуги в Димоне прочтет всему миру лекцию про антисемитизм и Холокост. Так что сейчас Ирану придется сконцентрироваться на том пропагандистском эффекте, который он хотел бы получить в результате первой столь удачно разведывательной операции на территории Израиля. Иначе все усилия могут оказаться напрасными.

