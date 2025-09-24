Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля

Tекст: Дарья Григоренко

Он в интервью агентству Tasnim подчеркнул, что речь идет о миллионах страниц документов, содержащих подробности о прошлых и действующих вооруженных программах Израиля. По словам Хатиба, в этих материалах есть сведения о модернизации и переработке старого ядерного оружия, а также о совместных израильских проектах с США и рядом европейских стран, передает ТАСС.

Министр отдельно отметил, что Иран располагает полной информацией об административной структуре и всех участниках разработки ядерного оружия в Израиле.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.