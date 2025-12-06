Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, власти Норвегии не воодушевлены идеей конфисковать активы Центробанка России, передает РИА «Новости». Корчунов отметил, что норвежские чиновники опасаются создания прецедента, который мог бы повлиять на вложения норвежского Государственного пенсионного фонда «Глобал» за рубежом. По его словам, именно этим объясняется решение немецкого канцлера Фридриха Мерца отменить поездку в Норвегию и вместо этого направиться в Бельгию.

Корчунов раскритиковал действия Мерца, заявив: «Не удивлен, что канцлер Германии предпочел продавливать воровство российских активов вместо того, чтобы обсуждать двустороннюю повестку со своим норвежским коллегой». Дипломат подчеркнул, что международные финансовые институты, в том числе Международный валютный фонд, выразили опасения по поводу планов Еврокомиссии использовать замороженные российские активы. Они настаивают, что любые решения должны соответствовать международному и национальному законодательству и не подрывать стабильность мировой валютной системы.

Корчунов добавил, что подобные шаги игнорируют фундаментальные экономические принципы, а также свидетельствуют о деградации европейских институтов и элит, что может негативно сказаться на доверии граждан. По его мнению, поддержка киевских властей воспринимается как попытка скрыть экономические проблемы Евросоюза, а главным получателем выгод от ослабления евро станут крупные корпорации и немецкие экспортеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать план конфискации российских активов на саммите Евросоюза. Премьер-министр Бельгии назвал в качестве условий гарантии правовых и финансовых рисков для государства. Бельгия ранее согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.