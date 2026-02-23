Балицкий сообщил о блокировке эвакуации медиков из-за дронов ВСУ

Балицкий: ВСУ мешают эвакуировать медперсонал после атаки БПЛА на скорую

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар беспилотником по карете скорой помощи в селе Водяное Каменско-Днепровского округа. По его словам, автомобиль направлялся на экстренный вызов к пациенту, когда попал под атаку дрона.

Балицкий отметил, что благодаря оперативным действиям, фельдшерская бригада успела самостоятельно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме, пострадавших нет.

Он уточнил, что эвакуировать персонал и транспортировать поврежденную машину невозможно из-за опасности повторного удара с воздуха. Ситуация остается напряженной, на месте работают оперативные службы.

В результате массированной атаки ВСУ были введены временные отключения электроэнергии более чем в 260 населенных пунктах Запорожской области.

На территории Сватова беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.

Бригада скорой помощи в медицинском автомобиле погибла из-за атаки украинского БПЛА в территории Херсонской области.

Медицинский автомобиль 26 января подвергся удару беспилотника ВСУ в Запорожской области, он вез пациента в больницу, пострадал шофер.