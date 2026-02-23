Исландия захотела ускорить процесс вступления в ЕС

Politico: Исландия захотела провести референдум по вступлению в ЕС в 2026 году

Tекст: Валерия Городецкая

По данным источников Politico, коалиция в Рейкьявике ранее планировала начать переговоры о вступлении в ЕС к 2027 году, однако теперь обсуждается вопрос о проведении референдума уже в августе 2026 года, передает ТАСС. Причиной такого шага стали рост геополитической напряженности и недавние высказывания президента США Дональда Трампа, который несколько раз упомянул Исландию в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Думаю, тот факт, что Трамп в своем выступлении на (Всемирном экономическом форуме в Давосе) упомянул Исландию четыре раза, определенно привлек внимание. У маленькой страны это, должно быть, вызвало беспокойство», – заявил один из собеседников газеты.

Издание сообщает, что парламент Исландии должен объявить дату голосования в ближайшие недели. В случае положительного исхода референдума, страна сможет вступить в Евросоюз раньше других кандидатов, поскольку большая часть законодательства ЕС уже действует на территории Исландии благодаря ее участию в Шенгенской зоне и Европейской экономической зоне. После первого референдума потребуется провести еще одно голосование для окончательного решения о вступлении.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, когда страна переживала финансовый кризис. В 2013 году переговоры о вступлении были приостановлены на фоне стабилизации экономики, а в 2015 году Рейкьявик официально попросил не считать страну кандидатом на вступление. До заморозки процесса в 2013 году Исландия завершила 11 из 33 этапов интеграции.

В прошлом году Исландия решила возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз.