Исландия решила возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз

Большинство жителей Исландии поддержали возобновление переговоров о членстве в ЕС

Tекст: Вера Басилая

По словам Гуннарсдоуттир, власти Исландии обладают достаточной общественной поддержкой для возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз, передает ТАСС.

Глава МИД Исландии подчеркнула, что вопрос возобновления переговоров имеет важное значение в нынешней геополитической ситуации, а Исландия достигла значительного прогресса в переговорах с 2013 года. Министр также заявила, что доверяет нации и надеется на положительное решение граждан на предстоящем референдуме.

Глава МИД отметила, что хотела бы ускорить переговорный процесс, но признала сложность обсуждаемых тем – рыболовство, сельское хозяйство и энергетика остаются главными трудностями в согласовании условий с ЕС.

В ближайшее время в Исландию прибудет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая встретится с премьер-министром страны и посетит авиабазу Кеблавик.

Согласно данным опроса Prosent, 58% жителей Исландии выступают за возобновление переговоров, однако поддержка членства в ЕС составляет 45%, против выступают 35%.

Ранее Еврокомиссия в апреле начала переговоры с Исландией, Индией и ОАЭ о создании новых торговых союзов.

