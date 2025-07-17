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    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, всё так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    23 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    6 комментариев
    17 июля 2025, 08:51 • Новости дня

    Исландия решила возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз

    Большинство жителей Исландии поддержали возобновление переговоров о членстве в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Исландии заявили о достаточном уровне поддержки общественности для возвращения к переговорам о возможном вступлении страны в Евросоюз, заявила министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир в интервью Politico.

    По словам Гуннарсдоуттир, власти Исландии обладают достаточной общественной поддержкой для возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз, передает ТАСС.

    Глава МИД Исландии подчеркнула, что вопрос возобновления переговоров имеет важное значение в нынешней геополитической ситуации, а Исландия достигла значительного прогресса в переговорах с 2013 года. Министр также заявила, что доверяет нации и надеется на положительное решение граждан на предстоящем референдуме.

    Глава МИД отметила, что хотела бы ускорить переговорный процесс, но признала сложность обсуждаемых тем – рыболовство, сельское хозяйство и энергетика остаются главными трудностями в согласовании условий с ЕС.

    В ближайшее время в Исландию прибудет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая встретится с премьер-министром страны и посетит авиабазу Кеблавик.

    Согласно данным опроса Prosent, 58% жителей Исландии выступают за возобновление переговоров, однако поддержка членства в ЕС составляет 45%, против выступают 35%.

     Ранее Еврокомиссия в апреле начала переговоры с Исландией, Индией и ОАЭ о создании новых торговых союзов.

    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    16 июля 2025, 12:49 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались покупать оружие США для Украины

    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от закупок американского оружия для Украины, сославшись на финансирование и поддержку местной промышленности, сообщает Politico.

    Франция выступила против инициативы Вашингтона, а президент страны Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает развитие собственной оборонной промышленности, и призвал другие страны Европы последовать примеру Франции. По информации Politico, Париж рассчитывает на увеличение роли местных производителей, передает РИА «Новости».

    Италия отказалась участвовать в проекте США из-за финансовых ограничений. Газета Stampa уточнила, что итальянские власти не последуют примеру Германии, которая готовится закупать у США системы Patriot для Украины.

    Чехия также не станет участвовать в замысле США. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага сосредоточится на других формах поддержки, таких как инициатива по поставкам боеприпасов.

    Венгрия стала еще одной страной, отказавшейся от участия. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не намерен финансировать подобные поставки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    15 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Политолог Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждение Будапештом гибели венгра при мобилизации на Украине углубит раскол в позициях ЕС по вопросу поддержки Киева. Однако официально Брюссель, вероятно, предпочтет не комментировать инцидент, ожидая сигналов из Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз ввести санкции против украинского руководства.

    «Орбан – прагматичный и опытный политик, который использует произошедшее для укрепления своей позиции по Украине: в частности, он выступает против передачи оружия Киеву и 18-го пакета антироссийских санкций», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Думаю, Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтёт отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», – подчеркнул спикер.

    «Банковая же попытается всеми способами, в том числе с помощью карманных медиаресурсов, сделать так, чтобы инцидент не связывали с Зеленским. Хотя его репутацию вряд ли что-то ухудшит», – напомнил собеседник.

    «Что касается отношений Будапешта и Киева, то они и так почти на нуле, а до дипломатического разрыва и вооруженного конфликта дело не дойдет. Впрочем, в Венгрии в следующем году пройдут парламентские выборы, поэтому Орбан может запланировать какую-нибудь «заварушку» для мобилизации своих сторонников», – допустил аналитик.

    «При этом для России раскол в руководстве ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности Евросоюза – даже в вопросе защиты собственных граждан», – резюмировал эксперт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Речь идет о 45-летнем жителе Берегово Йожефе Шебештьене, имевшем двойное гражданство. Его в начале июля насильно доставили на призывной пункт и избили. Мужчина скончался в больнице. Его похоронили в родном городе. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине. Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил дипломат. Киев же отверг обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств.

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    15 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    @ Olha Tanasiichuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прага не планирует участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке вооружения для Вооруженных сил Украины, заявил чешский премьер Петр Фиала.

    Фиала заявил изданию Publico, что Чехия будет сосредотачиваться на других способах поддержки Украины, включая участие в инициативе по поставкам боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту (президента Трампа)», – заявил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что отправка западных вооружений Киеву способствует продолжению боевых действий и препятствует поиску мирного решения.

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    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

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    15 июля 2025, 09:28 • Новости дня
    Каллас заявила об отсутствии поддержки США по снижению потолка цен на нефть России

    Каллас заявила, что США не поддержали снижение потолка цен на нефть России

    Каллас заявила об отсутствии поддержки США по снижению потолка цен на нефть России
    @ European Union/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не присоединились к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, США пока не присоединились к планам Евросоюза по снижению потолка цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций, передает ТАСС.

    «Но даже если США не присоединятся, мы его примем со странами группы семи», – отметила Каллас.

    По ее словам, страны ЕС обсуждают снижение потолка цен до 45 долларов за баррель либо введение гибкого потолка на уровне 15% ниже рыночной цены. Она отметила, что Евросоюз уже третью неделю находится на финальной стадии согласования 18-го пакета антироссийских санкций, выразив надежду на окончательное решение «сегодня или завтра».

    Ранее, 23 июня, Кая Каллас также подчеркивала, что Евросоюз близок к согласованию нового санкционного пакета. Российский вице-премьер Александр Новак, комментируя эти планы, заявил, что Брюссель может установить любую цену, даже «хоть 0», однако это не окажет влияния на ситуацию.

    Евросоюз планирует согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, который может включать снижение потолка цен на российскую нефть.

    До этого Украина призвала Евросоюз и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия выступает против нерыночных мер и считает неприемлемым обсуждение Западом потолка цен на российскую нефть.

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    16 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Венгрия потребовала санкций ЕС против украинских военачальников

    Венгрия выступила за санкции ЕС против ответственных за гибель закарпатца

    Венгрия потребовала санкций ЕС против украинских военачальников
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Венгрии призвал Евросоюз наказать трех украинских военных за организацию принудительного призыва, приведшего к гибели этнического венгра в Закарпатье.

    Венгерские власти предложили ввести санкции ЕС против трех военачальников Украины, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, отметив, что эти лица несут ответственность за гибель закарпатского венгра во время насильственного призыва в армию.

    Сийярто подчеркнул, что речь идет о сотрудниках Министерства обороны Украины и армейского командования, причастных к организации массовых облав и принудительных призывов на Украине. По его словам, такие действия уже признаны на международном уровне и приводят к человеческим жертвам.

    Министр заявил: «Мы требуем привлечь к ответственности трех человек, служащих в Министерстве обороны Украины и армейском командовании, за организацию принудительного призыва. На улицах Украины идут облавы на людей, это уже международно признанный факт. В ходе принудительного призыва гибнут люди, погиб также венгр, и мы не допустим, чтобы все это осталось без последствий. Поэтому Европейский союз должен внести в санкционный список всех ответственных за этот принудительный призыв на Украине».

    Сийярто отметил, что венгерская сторона настаивает на рассмотрении вопроса в органах Евросоюза и требует скорейших санкционных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломатический скандал разгорелся после гибели венгерского гражданина Йожефа Шебештьена при попытке его насильственного призыва в украинские вооруженные силы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины. Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

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    14 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Сийярто инициировал обсуждение в ЕС вопроса насилия при мобилизации на Украине
    Сийярто инициировал обсуждение в ЕС вопроса насилия при мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    Сийярто отметил, что, по данным венгерских властей, в июне украинские силовики схватили на улице жителя города Берегово Йожефа Шебештьена, имевшего двойное гражданство, и насильно доставили его на призывной пункт. После жестокого избиения мужчина скончался 6 июля в больнице. Его похоронили в родном городе три дня спустя. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил Сийярто. Он добавил, что жестокое обращение с отказавшимися идти на фронт запечатлено на многочисленных видеозаписях, а «людей жестоко избивают и забивают до смерти, потому что они не хотят идти на войну».

    Посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД для дачи объяснений по факту гибели Шебештьена. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна, где происходят такие случаи, не может быть членом Евросоюза. Украинские власти отвергли обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник полиции в Кривом Роге открыл стрельбу по мужчине, который напал на представителя военкомата во время попытки мобилизации на улице.

    Выступавший за ТЦК украинский журналист Богдан Буткевич был отправлен на службу после утраты отсрочки от мобилизации.

    Местные жители на Украине начали передавать координаты военкоматов представителям пророссийского подполья после успешных ударов по территориальным центрам комплектования.

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    16 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Кремль заявил о разногласиях в Европе по оплате вооружений для Украины
    Кремль заявил о разногласиях в Европе по оплате вооружений для Украины
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе возникнут разногласия относительно того, кто будет оплачивать поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Европе, по его мнению, возникнут разногласия относительно того, кто будет оплачивать поставки вооружений Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, поставки вооружений продолжались и ранее, однако сейчас встал вопрос, за чей счет они будут осуществляться. Он отметил, что французы и чехи отказываются платить, и высказал мнение, что европейцам придется обсуждать, кто возьмет на себя финансовую нагрузку, которая приведет к тому, что гражданам «не останется ничего».

    Песков подчеркнул, что Кремль внимательно отслеживает все заявления, связанные с поставками западного вооружения на Украину. Он назвал эту тему одной из ключевых в повестке дня и отметил, что российское руководство следит за основными информационными ресурсами, чтобы быть в курсе происходящего.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Франция отказалась участвовать в закупке оружия для Украины, чтобы поддержать собственное производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для поставок на Украину.

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    15 июля 2025, 02:32 • Новости дня
    Каллас не понравился определенный Трампом срок достижения сделки по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Калла в понедельник прокомментировала решение американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    «С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок», – ответила она на брифинге, стенограмма которого представлена на сайте ЕС.

    Она отметила, что всем нужно усилить давление на Россию, «чтобы она тоже захотела мира».

    «Хорошо, что американцы предпринимают шаги, и я надеюсь, что они также оказывают военную помощь, как и европейцы», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 17:36 • Новости дня
    ЕК представила список американских товаров для ответных пошлин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила странам Евросоюза перечень американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины на сумму 70 млрд евро.

    Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел и внешней торговли ЕС, передает ТАСС.

    «Мы представили странам – членам список товаров из США на 70 млрд евро», – заявил Шефчович. Он отметил, что введение пошлин будет отложено до 1 августа.

    Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на импорт американских товаров на 21 млрд евро в случае срыва торгового соглашения.

    Напромним, Вашингтон ввел пошлины в 30% на товары из ЕС. Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила, что этот шаг может нарушить трансатлантические цепочки поставок и нанести ущерб бизнесу и потребителям.

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    16 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слова Каллас о помощи Украине от ЕС

    Захарова сравнила поставки оружия Украине с оплатой еды умирающему

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Каи Каллас о поставках оружия Киеву за счет ЕС, сравнив ситуацию с оплатой еды за другого человека, который на самом деле умирает.

    Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова главы евродипломатии Каи Каллас о поставках вооружений на Украину.

    Каллас ранее заявила о некорректности ситуации, когда США обещает предоставить оружие, но оплачивать его должен кто-то другой, отметив: «Это ведь не вы его на самом деле предоставили, верно?»

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Каллас, сравнив ситуацию с обещанием заплатить за еду, которую ест другой человек. Захарова подчеркнула, что подобная логика абсурдна, и добавила: «Это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?»

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство сроком, который Дональд Трамп определил для достижения сделки по Украине.

    Между тем Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину из Германии, а Берлин будет самостоятельно восполнять свои запасы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС не сможет выполнить задачу по поставкам оружия на Украину, которую поставил Трамп.

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    16 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Стало известно о росте заказов на оружие европейских компаний

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей

    Стало известно о росте заказов на оружие европейских компаний
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военные требования Дональда Трампа к союзникам по НАТО привели к активизации закупок европейских вооружений вместо американских, что изменило баланс на рынке, сообщает Bloomberg.

    В начале года Дональд Трамп потребовал от стран НАТО увеличить военные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году, а также призвал закупать вооружения в Соединенных Штатах. Однако часть европейских стран предпочла направить эти средства на развитие собственных оборонных предприятий, передает Bloomberg.

    Экономист Гантрам Вольф отметил, что ранее европейские члены альянса соглашались закупать американское высокотехнологичное оружие в обмен на военную поддержку США, но эта неформальная договоренность теперь подверглась сомнению. Трамп обвинял НАТО в «обворовывании» американцев, умалчивая о том, что европейцы являлись крупнейшими покупателями американских вооружений.

    По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2020 по 2024 год доля США в импорте вооружений странами НАТО Европы достигла 64%, однако в 2024 году появились первые случаи отказа от новых крупных контрактов с американскими компаниями.

    К примеру, Канада заявила о намерении пересмотреть соглашение на закупку 88 истребителей F-35 от Lockheed Martin и рассматривает альтернативы из Европы.

    Польша приобрела у Hyundai Rotem из Южной Кореи партию танков K2, а Дания рассматривает возможность покупки системы ПРО, разработанной Францией и Италией, вместо американского комплекса Patriot.

    Эксперты считают, что европейские страны стремятся сократить зависимость от оборонной промышленности США и поддерживать создание рабочих мест в собственных странах.

    Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Франция отказалась участвовать в закупке оружия для Украины, чтобы поддержать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

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    15 июля 2025, 12:52 • Новости дня
    Дания заявила о готовности оплатить поставку систем Patriot ВСУ

    Дания выразила готовность профинансировать поставки Patriot для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о готовности страны финансировать поставки американских противоракетных комплексов Patriot на Украину.

    Дания выразила готовность профинансировать поставки систем противоракетной обороны Patriot для Украины, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил в Брюсселе, что у страны нет собственных комплексов Patriot, но она готова финансировать их закупку.

    Расмуссен также пояснил, что детали схемы еще предстоит обсудить: средства могут быть направлены на закупки для Украины или оплачиваться напрямую США. Министр подчеркнул, что ключевым моментом является готовность Америки поставить необходимые вооружения.

    Кроме того, глава МИД Дании отметил, что Евросоюз близок к принятию 18 -го пакета антироссийских санкций, который предусматривает снижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Он выразил уверенность, что решение может быть принято в ближайшие дни.

    Глава МИД Словении Таня Файон выразила сомнения в способности Евросоюза найти необходимые средства для оплаты поставок американского оружия Киеву.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов и дальше передавать оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа будет оплачивать эти поставки.

    Эксперты объяснили, каким образом Европа может заплатить за поддержку воюющей Украины.

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    17 июля 2025, 03:21 • Новости дня
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии не поддержат предложение Еврокомиссии по значительному увеличению бюджета ЕС, сообщил официальный представитель правительства страны Штефан Корнелиус.

    Корнелиус объяснил позицию тем, что резкое увеличение бюджета невозможно обосновать в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    «Все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии», – приводит слова Корнелиуса РИА «Новости».

    Кроме того, Германия выступила против «предложенного Европейской комиссией дополнительного налогообложения компаний».

    В заявлении подчеркивается, что для Берлина важно сохранять конкурентоспособность Европы и усиливать ее оборонные возможности. Германия считает необходимым реформировать бюджет и переориентировать его на современные вызовы, но предложения Еврокомиссии не находят поддержки у немецких властей. Тем не менее, в Берлине считают верным реформаторский курс Еврокомиссии для укрепления позиций Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. В проект нового бюджета Евросоюза может быть включена помощь Украине в размере 88 млрд евро.

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