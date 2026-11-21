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Франция выразила глубокое разочарование новым проектом бюджета Евросоюза
Новый проект многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы вызвал глубокое разочарование во Франции, так как документ не соответствует ожиданиям властей, заявили в Елисейском дворце.
Елисейский дворец заявил о несоответствии ожиданиям нового проекта многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Документ, представленный председателем Евросовета Антониу Коштой, предполагает урезание расходов на образование и социально-экономическое развитие европейских регионов при сохранении 100 млрд евро для Украины, передает РИА «Новости».
«Новый рабочий документ по переговорам о следующем многолетнем бюджете ЕС очень разочаровывает. Бюджет не соответствует ожиданиям, в частности по общей сельскохозяйственной политике и особенно в плане гарантий выплат фермерам», – приводит заявление дворца газета Figaro.
Предыдущий вариант бюджета был подготовлен ирландским председательством в Совете ЕС в октябре и предусматривал сокращение расходов на 159 млрд евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. Однако на октябрьском саммите европейские лидеры не смогли прийти к соглашению.
Новый проект Кошты включает дополнительное сокращение финансирования еще на 45 млрд евро. Документ планируется обсудить на специальном саммите Евросоюза 26–27 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил странам Евросоюза новый долгосрочный бюджет на 2028–2034 годы с ростом расходов на оборону на 232%.
В начале месяца министр по европейским делам Финляндии Иоаким Странд заявил о необходимости урезать бюджет при сохранении отдельных вариантов финансирования Украины.
В прошлом месяце председательствующая в Совете Евросоюза Ирландия представила компромиссный проект бюджета с сокращением расходов на 100–200 млрд евро.