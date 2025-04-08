Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Умер последний участник Кущевской атаки Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны Яков Сторчак, последний участник Кущевской атаки, скончался на 104-м году жизни, став почетным гражданином Крыловского района и обладателем более 30 наград, сообщила прокуратура Краснодарского края.
Ветеран Великой Отечественной войны Яков Сторчак скончался на 104-м году жизни. Он был последним участником известной Кущевской атаки и почетным гражданином Крыловского района, передает РИА «Новости».
Яков Павлович Сторчак воевал в составе 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Он участвовал в боях за освобождение Кубани, Белоруссии, Польши, Румынии, Венгрии и Чехословакии.
Сторчак имел более 30 наград, включая ордена Красной Звезды и Отечественной войны, а также медаль «За оборону Кавказа».
Кущевская атака, в которой он участвовал, состоялась 2 августа 1942 года. Этот боевой эпизод битвы за Кавказ стал известен в СССР как пример успешной конной атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, скончался знаменитый летчик Виталий Попков, дважды Герой Советского Союза и прототип главного героя фильма «В бой идут одни старики». Газета ВЗГЛЯД сообщала, что умер знаменитый советский штурман Виктор Лавский. Также в газете ВЗГЛЯД сообщалось, что почти 8 млн человек в России стали участниками «Бессмертного полка».