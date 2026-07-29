Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
При ликвидации лесных пожаров во Франции пострадали 126 спасателей
Тушение рекордных пожаров во Франции обернулось ранениями 126 спасателей
Аномальная жара во Франции спровоцировала масштабные лесные пожары площадью 42 тыс. гектаров, в борьбе с которыми пострадали более сотни сотрудников экстренных служб.
В ходе ликвидации лесных пожаров в департаменте Жиронда на юго-западе Франции получили ранения более 120 сотрудников спасательных служб, передает РИА «Новости».
Местная префектура подтвердила данные о травмированных специалистах.
«С начала происшествия пострадали 126 пожарных», – сообщили представители властей в соцсети. При этом площадь распространения огня стабилизировалась и остается в пределах 42 тыс. гектаров.
Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали более 220 тыс. человек из-за угрозы стихии. Аномальная жара спровоцировала масштабные возгорания по всей территории страны. Президент Эммануэль Макрон отметил, что этим летом государство столкнулось с рекордным числом природных пожаров со времен окончания Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса.
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