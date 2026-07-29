Население Японии впервые за 42 года упало ниже 120 млн человек

Численность граждан Японии опустилась ниже 120 млн человек впервые с 1984 года

Tекст: Мария Иванова

Численность граждан Японии впервые с 1984 года опустилась ниже отметки в 120 млн человек. По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составил 119 млн 736 тыс. 483 человека, передает РИА «Новости».

За год число японцев сократилось примерно на 917 тысяч, или на 0,76%. Это стало крупнейшим падением с начала проведения исследования в 1968 году. Население уменьшилось во всех префектурах, кроме Токио.

Сокращение численности японцев продолжается 17-й год подряд. За отчетный период в стране умерли около 1,59 млн человек, тогда как число родившихся составило рекордно низкие 670 тыс.

Одновременно количество проживающих в Японии иностранцев выросло примерно на 354 тыс. и достигло рекордных 4 млн 31 тыс. 159 человек. Рост был зафиксирован во всех регионах страны.

Общая численность населения Японии, включая иностранцев, составила 123 млн 767 тыс. 642 человека, уменьшившись примерно на 563 тыс. Увеличение числа жителей было зафиксировано только в префектурах Тиба, Токио и Осака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую пятилетку население Японии уменьшилось на 3 млн человек. Число детей в стране упало до исторического минимума в 13,29 миллиона.

В 2024 году рождаемость в государстве достигла абсолютного антирекорда за всю историю подсчетов.