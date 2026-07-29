Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Избирком: Выборы главы Удмуртии после отставки Бречалова состоятся в 2027 году
Выборы нового руководителя Удмуртии после отставки Александра Бречалова пройдут в 2027 году в единый день голосования, в соответствии с федеральным избирательным законодательством, сообщила председатель избирательной комиссии Удмуртской республики Светлана Пальчик.
По ее словам, голосование будет организовано в рамках общероссийского дня выборов в 2027 году, передает РИА «Новости».
«Есть федеральный закон о выборах. Главу Удмуртской Республики будут избирать в единый день голосования в 2027 году», – заявила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял отставку Александра Бречалова и назначил временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову.
Ольга Абрамова назвала предложение Путина стать врио главы Удмуртии серьезным вызовом и огромной ответственностью.