Минздрав назвал число зарегистрированных медицинских изделий с ИИ в России
Число зарегистрированных в России медицинских изделий с ИИ достигло 54
В России официально зарегистрированы 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом, большинство из которых помогает врачам анализировать снимки, ЭКГ и электронные карты пациентов.
На текущий момент реестр пополнился десятками высокотехнологичных продуктов, сообщил заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков, передает ТАСС. Основная масса одобренных решений связана с автоматическим анализом визуальных данных.
«У нас есть четкое разделение и понимание, что такое медицинское изделие с искусственным интеллектом. И на сегодняшний момент реализована процедура регистрации соответствующих медицинских изделий: 54 уже зарегистрировано», – сказал он на полях форума «Здоровое общество».
Чиновник отметил появление программ для анализа электронных медкарт и подбора фармакологической терапии. Также технологии применяются для расшифровки ЭКГ и планирования хирургических вмешательств.
Замминистра добавил, что не стоит воспринимать компьютерные алгоритмы как универсальное средство от всех врачебных ошибок. По его мнению, разговоры о возможной замене докторов искусственным интеллектом не являются предметом для серьезного обсуждения.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с искусственным интеллектом.
Между тем Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в сфере медицинских инноваций.