  Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро
    Германия проводит политический эксперимент с турецкими эмигрантами
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин
    Афганистан заявил о планах направить трудовых мигрантов в Россию
    Россия увеличит экспорт халяльных непродовольственных товаров
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 20:15 • Новости дня

    В русском соборе Женевы допустили наличие кураторов у разбившего витраж вандала

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Злоумышленник, проникший в православный храм в Швейцарии и уничтоживший старинный витраж, мог координировать свои действия с неизвестными сообщниками.

    В ночь на 15 мая неизвестный проник в русский православный кафедральный Крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил исторический витраж, которому исполнилось 160 лет. Об инциденте передает ТАСС. Настоятели храма подозревают, что злоумышленник действовал не один.

    Митрофорный протоиерей Емильян Починок рассказал о странном поведении нападавшего. «Мы видели по записям камер наблюдения, что он с кем-то общался, кто-то говорил ему, куда идти. Он пытался пройти в алтарь. Это не выглядело так, будто человек просто случайно проник в храм», – пояснил священнослужитель.

    По словам протоиерея, полиция рассматривает различные версии случившегося, в том числе возможное психическое расстройство задержанного. При этом священник уверен, что мужчину специально направили в храм для осквернения веры и культурного наследия. Он добавил, что ситуацию нельзя оставлять без внимания и необходимо выяснить истинные причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 15 мая неизвестный мужчина разбил исторический витраж в русском православном соборе Женевы.

    В мае прошлого года вандалы попытались облить краской памятник советским воинам на швейцарском кладбище Хернли.

    В декабре 2024 года украинские активистки изрезали бензопилой деревянную скульптуру у здания ООН в Женеве.

    15 мая 2026, 09:39 • Новости дня
    Якушев: В думских праймериз «Единой России» участвуют 4,4 тыс. кандидатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Регистрация участников предварительного голосования «Единой России» по выборам в Госдуму завершилась, всего в списках числятся 4,4 тыс. кандидатов.

    Средний конкурс достиг 11 человек на одно место, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил высокий интерес к кампании со стороны участников специальной военной операции. «От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни. Для нас Герои – это серьезный потенциал: такие люди обладают опытом, принципиальностью и доверием общества. А значит, могут усилить систему госуправления», – заявил он.

    Доля действующих депутатов среди подавших заявки составила лишь 20%. Почти половина участников праймериз не состоят в партии. Треть кандидатов представляют малый и средний бизнес, а также коммерческий сектор. Еще 12% приходятся на педагогов, каждый десятый является представителем социальной сферы и общественности, а 4% – врачами.

    Регистрация избирателей на предварительное голосование продлится до 29 мая. В настоящее время в системе авторизовались более 8 млн человек.

    Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Подмосковья и Свердловской области.

    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россельхознадзор проведет инспекции ряда армянских предприятий, в том числе компаний, поставки продукции которых ранее были приостановлены из-за подозрений во ввозе фальсифицированной рыбной продукции предположительно европейского происхождения.

    В ведомстве пояснили, что вопросы вызвала ввезенная в Россию радужная форель. По данным службы, предварительная проверка и анализ материалов, включая фотографии продукции, поставили под сомнение происхождение сырья, передает ТАСС.

    «Заявленная в ветеринарных документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе. Она имела нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес – более 5,5 кг. Это свидетельствует о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида либо к форели других видов, что является признаком фальсификации товара», – сообщили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве добавили, что «разведение и реализация лосося более характерны для стран Европы и такая продукция может попадать под действия специальных экономических мер (санкции)».

    Кроме того, Россельхознадзор намерен провести проверки армянских растениеводческих предприятий. Служба выразила обеспокоенность ростом числа случаев выявления карантинных объектов в продукции, поступающей из Армении в Россию.

    По данным ведомства, с начала 2026 года в Россию было ввезено 39 млн срезанных цветов, при этом зафиксировано 135 случаев обнаружения карантинных объектов, что составило 77% всех выявлений. Также с начала года из Армении поставлено 16,3 тыс. тонн плодоовощной продукции, в которой выявлено 146 случаев заражения карантинными объектами.

    «Несмотря на снижение объемов ввоза плодоовощей, случаи выявлений продолжаются», – подчеркнули в Россельхознадзоре.

    В службе также сообщили об усилении фитосанитарного контроля продукции, следующей из Армении в Россию. С 19 мая 2026 года к проверкам планируется привлечь дополнительных специалистов центрального аппарата Россельхознадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к поставляемой из Армении растительной и животноводческой продукции.

    15 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    Финская компания обнаружила крупные залежи золота на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Финская горнодобывающая компания Endomines обнаружила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара в 10 км от российской границы, сообщает Yle.

    Финская горнодобывающая компания Endomines выявила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара, сообщают «Вести». Месторождение располагается всего в десяти километрах от российской границы и оказалось гораздо масштабнее, чем предполагали геологи изначально.

    Перспективные зоны найдены примерно в 5,8 километра южнее уже известных залежей. «Эти находки доказывают наличие здесь обширной золоторудной системы», – отметил генеральный директор Endomines Кари Выхтинен.

    После этого открытия ценность месторождения в Северной Карелии существенно возросла. В настоящее время компания рассматривает данный район как приоритетный объект для проведения дальнейших геологоразведочных работ.

    С января 2026 года специалисты предприятия пробурили 52 скважины общей протяженностью 11 километров. В 34 из них исследователи зафиксировали видимые зерна драгоценного металла.

    15 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Профессор и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ, а депутат Анатолий Вассерман объяснил такой результат давностью его школьного опыта.

    Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал признание академика РАН Геннадия Онищенко, который рассказал, что не смог сдать ЕГЭ. По словам парламентария, профессор окончил школу очень давно и учился по иной программе, поэтому теперь может не разбираться в части заданий, передает Газета.Ru.

    «Во-первых, если ему попалось задание, где надо только ставить крестики в клеточках, то это скорее всего задание каких-то прошлых лет. Насколько мне известно, в современных пакетах задач ЕГЭ таких вопросов очень мало. Во-вторых, учитывая, как давно он заканчивал школу, и учитывая, что заканчивал он ее по совершенно другой учебной программе, он действительно может что-то в новой программе не понимать, но это не значит, что ее не понимают те, кто по ней учился. Я тоже, кстати, не уверен, что смогу сдать нынешние экзамены в полном объеме. Я все-таки школу закончил в 1969 году и с тех пор, конечно, многое из школьной программы позабыл», – сказал он.

    Говоря о нагрузке на нынешних выпускников, Вассерман вспомнил собственный опыт, когда начиная с шестого класса ежегодно сдавал от четырех до шести экзаменов, и это считалось нормой. По его мнению, сегодня основной стресс детям создают не сами испытания, а паника родителей, убежденных, что школьная нагрузка чрезмерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко, участвовав в эксперименте по сдаче ЕГЭ по просьбе министра просвещения, не справился с заданиями и об этом сам сообщил журналистам.

    Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман сказал о перегрузке школьников из-за методики образования и призыве изменить подход к домашнему заданию.

    Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о штатном прохождении досрочного этапа ЕГЭ-2026 без серьезных технических сбоев и привел данные о числе участников.

    15 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену

    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные используют против российских военнопленных жестокие методы дознания, характерные для американских кампаний на Ближнем Востоке, пытают водой и током, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергают пленных россиян изощренным издевательствам, передает РИА «Новости».

    По его словам, речь идет о применении электричества и утоплении в воде.

    «Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы... которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», – заявил дипломат.

    Ранее Мирошник уже обращал внимание на факты сексуального насилия и моральных унижений со стороны украинских военных. Он также отметил формальный подход международных организаций, посещающих пленных, которые игнорируют реальное положение дел.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    14 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель российского автоконцерна «АвтоВАЗ» уехал со съезда Союза машиностроителей на Lada Aura. Ранее он пользовался автомобилем марки Mercedes.

    Президент АвтоВАЗа Максим Соколов уехал со съезда Союза машиностроителей, который прошел в Москве в Национальном центре «Россия», на Lada Aura. Видеозапись отъезда Соколова с форума опубликовал в Мах канал Юнашев Live. На кадрах видно, как президент автомобильного концерна садится в салон седана Lada Aura.

    Еще в марте текущего года руководитель предприятия использовал для рабочих поездок машину иностранного производства. Тогда после завершения съезда РСПП он уезжал на минивэне марки Mercedes, о чем сообщал тот же ресурс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, программа подписки на автомобили Lada распространится на модели Vesta, Largus, Granta и водителей такси. До этого Максим Соколов отметил удобство этой услуги для разных клиентов на фоне старта производства коммерческих фургонов М7 под новым брендом SKM.

    15 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы киевского режима пытаются дестабилизировать ситуацию в России, приобретая популярные Telegram-каналы для скрытого распространения ложных сведений от лица лидеров мнений, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Украинские спецслужбы усилили попытки дестабилизировать российское общество, перейдя от телефонного мошенничества к информационным диверсиям, сообщается на сайте ведомства.

    Теперь планируется расшатывать ситуацию в стране под видом распространения патриотического контента.

    В конце апреля 2026 года стартовала кампания по массовой скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Предложения о покупке рассылаются со специально созданных фейковых аккаунтов от имени известных публичных деятелей и лидеров общественного мнения.

    Главная цель таких действий – подменить информационное наполнение приобретенных площадок. В дальнейшем ресурсы планируют использовать для распространения дезинформации, а также дискредитации политического руководства и ВС России.

    Таким образом владельцев каналов пытаются втянуть в противоправную деятельность, угрожающую национальным интересам государства.

    В декабре российские силовые структуры выявили связанный с разведкой Украины канал с ложными сведениями о военных. В конце прошлого года правоохранители задержали десять жертв телефонных мошенников за совершение диверсий по заданию Киева.

    15 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    @ Stefano Costantino/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские войска планируют атаковать почти 20 центров принятия решений Украины – политических и военных объектов.

    Вооруженные силы России готовятся нанести масштабные удары по ключевым центрам принятия решений на Украине. Соответствующее заявление по итогам доклада Главного управления разведки Украины сделал Владимир Зеленский, сообщило издание «Страна».

    «Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты», – подчеркнул он. В качестве иллюстрации к своему сообщению Зеленский опубликовал фотографию, на которой отчетливо виден киевский Офис президента.

    Ранее президент Владимир Путин назвал украинские центры принятия решений целями для новейшего ракетного комплекса «Орешник».

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    15 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    МИД сообщил о непрекращающихся попытках США навредить России

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон наращивает санкционное давление на Москву, несмотря на активное участие в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

    По словам Панкина, американская сторона не прекращает политику нанесения ущерба Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра иностранных дел  отметил, что любые послабления антироссийских ограничений носят исключительно конъюнктурный характер.

    «Есть и иные действия, которые наряду с этим направлены на ущерб России – это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается», – заявил дипломат.

    Представитель МИД России также выразил надежду на конструктивное изменение курса Вашингтона. По его словам, реальные шаги американской администрации должны полностью соответствовать заявлениям президента США.

    Ранее Панкин отметил договороспособность Вашингтона по вопросу разрешения украинского конфликта.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на продолжение администрацией США санкционного курса Джо Байдена.

    Министерство финансов США подтвердило намерение сохранять действующие экономические ограничения против России.

    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен обсудить с Москвой вопрос судьбы обогащенного урана, однако такие консультации начнутся только после перехода Ирана и США к предметному рассмотрению этой темы.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

    Фицо анонсировал передачу европейским политикам важной информации от Путина
    Польша запустила сеть спутников для разведки над Россией
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    Лукашенко назвал США главным поставщиком гуманитарной помощи в Белоруссию
    Канцлера ФРГ Мерца освистали второй раз за неделю
    Продюсер Рудченко предрек вернувшимся в Россию артистам смену профессии
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

