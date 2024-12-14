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В Швейцарии назвали позором акцию украинок с бензопилой
В Швейцарии осудили нападение украинок с бензопилой на памятник «Сломанный стул»
Представитель молодежного крыла Швейцарской народной партии назвал позором и плевком на мир акцию украинок, которые с бензопилой напали на памятник в Женеве.
Нападение украинских активисток с бензопилой на памятник «Сломанный стул» в Женеве – позор, передает ТАСС слова представителя молодежного крыла Швейцарской народной партии Энзо Малорджо.
«Ваш поступок – полнейший позор, плевок на мир и человечество», – обратился он к активисткам Femen в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Малорджо считает, что надругательство над символом борьбы с противопехотными минами – это переход границ постыдного. Он предложил украинкам вернуться на родину и избавиться от разрушительной ненависти.
Ранее сообщалось, что две активистки украинской феминистской группы Femen, обернувшись во флаг Украины, бензопилой изрезали часть деревянной скульптуры в знак протеста против России. «Сломанный стул» у здания ООН является одной из главных достопримечательностей Женевы.
Полиция вмешалась, чтобы воспрепятствовать акту вандализма. В связи с инцидентом допрашивают четырех человек.