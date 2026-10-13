Миру предрекли рост цен на продовольствие из-за дефицита серы

Financial Times: Дефицит серы грозит ростом цен на продовольствие в мире

Tекст: Мария Иванова

Сера, являющаяся побочным продуктом нефтегазовой отрасли, перерабатывается в серную кислоту и применяется при производстве фосфатных удобрений и в металлургии. После эскалации ситуации вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива цены на этот материал выросли почти в 10 раз – со 100-200 долларов за тонну до почти 1000 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Из-за ограниченного предложения горнодобывающие компании конкурируют с производителями удобрений за поставки серы.

Специалист Argus Рагхав Джайн отметил, что горнодобывающий сектор благодаря доходам от роста цен на металлы выигрывает эту борьбу, опережая менее рентабельную отрасль производства удобрений.

В результате производители удобрений вынуждены сокращать выпуск. «Мы не можем переложить эти повышенные затраты на фермеров из-за их ограниченных финансовых возможностей, поэтому единственный выход – сократить производство», – заявил главный экономист американского производителя удобрений Mosaic Энди Юнг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье UKMTO сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.

В начале месяца миру предрекли продовольственный кризис из-за ситуации в проливе.