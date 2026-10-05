В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Миру предрекли продовольственный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе
WSJ: Ситуация в Ормузском проливе приблизила мировой продовольственный кризис
Генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон заявил, что перебои с судоходством через Ормузский пролив способны перерасти в глобальный продовольственный кризис из-за резкого сокращения поставок удобрений.
Перебои с судоходством через Ормузский пролив могут перерасти из энергетического в глобальный продовольственный кризис из-за сокращения поставок удобрений, пишет The Wall Street Journal.
«Перебои в работе жизненно важного морского маршрута на Ближнем Востоке привели к энергетическому шоку. Теперь назревает глобальный кризис продовольственной безопасности», – заявил Джон Дентон.
Через Ормузский пролив проходит около трети мировых поставок удобрений. По словам Дентона, после нарушения судоходства доступные мощности по их производству и поставкам сократились почти на 40%, а мировой рынок недополучил около 2,7 млн тонн удобрений, отмечает РИА «Новости».
В случае отсутствия прогресса по разблокировке пролива цены на зерновые культуры могут вырасти до 80%. Особенно уязвимыми окажутся развивающиеся экономики, которые сильно зависят от импорта.
Ситуацию дополнительно ухудшают последствия явления Эль-Ниньо, которые могут снизить урожайность и усилить потребительскую инфляцию. Международная торговая палата совместно с агентствами ООН и Международной морской организацией разрабатывает механизм временной передачи управления судоходством в проливе генсеку ООН. Запуск этой инициативы пока блокируется отсутствием политического соглашения между США и Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном пролива «термоядерным» оружием.
В четверг президент США отверг предложение Ирана об открытии маршрута.