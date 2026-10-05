Миру предрекли продовольственный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе

WSJ: Ситуация в Ормузском проливе приблизила мировой продовольственный кризис

Tекст: Мария Иванова

Перебои с судоходством через Ормузский пролив могут перерасти из энергетического в глобальный продовольственный кризис из-за сокращения поставок удобрений, пишет The Wall Street Journal.

«Перебои в работе жизненно важного морского маршрута на Ближнем Востоке привели к энергетическому шоку. Теперь назревает глобальный кризис продовольственной безопасности», – заявил Джон Дентон.

Через Ормузский пролив проходит около трети мировых поставок удобрений. По словам Дентона, после нарушения судоходства доступные мощности по их производству и поставкам сократились почти на 40%, а мировой рынок недополучил около 2,7 млн тонн удобрений, отмечает РИА «Новости».

В случае отсутствия прогресса по разблокировке пролива цены на зерновые культуры могут вырасти до 80%. Особенно уязвимыми окажутся развивающиеся экономики, которые сильно зависят от импорта.

Ситуацию дополнительно ухудшают последствия явления Эль-Ниньо, которые могут снизить урожайность и усилить потребительскую инфляцию. Международная торговая палата совместно с агентствами ООН и Международной морской организацией разрабатывает механизм временной передачи управления судоходством в проливе генсеку ООН. Запуск этой инициативы пока блокируется отсутствием политического соглашения между США и Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном пролива «термоядерным» оружием.

В четверг президент США отверг предложение Ирана об открытии маршрута.