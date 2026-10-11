Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»8 комментариев
UKMTO сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе
UKMTO: В Ормузском проливе неизвестный снаряд повредил левый борт танкера
Следовавший из Ормузского пролива танкер получил повреждения левого борта в результате попадания неизвестного снаряда, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Как уточнили в UKMTO, следовавший из Ормузского пролива танкер получил повреждения от попадания неизвестного снаряда, передает ТАСС.
«UKMTO получил уведомление об инциденте в Ормузском проливе. Представитель компании, ответственный за безопасность судна, сообщил, что следовавший из пролива танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом, что привело к повреждению судна», – сообщили в координационном центре.
Экипаж судна находится в безопасности. Информация о возможном ущербе для окружающей среды отсутствует, а название танкера и порт его приписки не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.
В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за его пределами.
В понедельник после попадания снаряда в Ормузском проливе загорелся другой танкер.