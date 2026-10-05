UKMTO: Танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда

Tекст: Валерия Городецкая

Танкер в Ормузском проливе был поражен неизвестным снарядом. В машинном отделении судна возник пожар, с которым экипаж ведет борьбу, передает ТАСС.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда, что вызвало пожар в машинном отделении, с которым борется экипаж», – сообщило ведомство.

Информация о пострадавших пока не поступала. В организации отметили, что инцидент классифицирован как «нападение».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее снаряды поразили три судна в Ормузском проливе.

В воскресенье неизвестные обстреляли танкер в этом же районе.

В субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.