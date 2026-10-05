Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
Танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда
UKMTO: Танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда
В Ормузском проливе нефтяной танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, в результате чего на борту вспыхнул пожар, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Танкер в Ормузском проливе был поражен неизвестным снарядом. В машинном отделении судна возник пожар, с которым экипаж ведет борьбу, передает ТАСС.
«UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда, что вызвало пожар в машинном отделении, с которым борется экипаж», – сообщило ведомство.
Информация о пострадавших пока не поступала. В организации отметили, что инцидент классифицирован как «нападение».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее снаряды поразили три судна в Ормузском проливе.
В воскресенье неизвестные обстреляли танкер в этом же районе.
В субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.