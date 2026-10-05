Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Снаряды поразили три судна в Ормузском проливе
UKMTO: Снаряды поразили три судна в Ормузском проливе
Неизвестные снаряды поразили нефтяной танкер, газовоз и еще одно коммерческое судно в районе Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).
Ведомство зафиксировало обстрел трех коммерческих судов в Ормузском проливе за последние двое суток, передает РИА «Новости». «UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Как сообщил достоверный источник, нефтяной танкер был поражен неизвестными снарядами», – говорится в заявлении UKMTO.
Кроме того, атаке подвергся газовоз, следовавший в направлении Персидского залива. Еще одно судно получило повреждения выше ватерлинии в результате попадания неизвестного снаряда в воскресенье.
По предварительным данным, во всех трех случаях никто из членов экипажа не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне неизвестный снаряд поразил машинное отделение следовавшего через Ормузский пролив танкера.
Второго октября выходящее из Персидского залива судно подверглось обстрелу. Днем ранее коммерческий танкер загорелся после попадания снаряда.