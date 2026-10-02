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Танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе
UKMTO: В Ормузском проливе неизвестным снарядом обстрелян танкер
Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в танкер во время его выхода из Персидского залива.
Танкер подвергся обстрелу во время выхода из Персидского залива через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на UKMTO. «UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан танкера сообщил, что в его судно попал неизвестный снаряд во время выхода из Персидского залива, что привело к небольшому пожару и отключению электричества на борту», – заявили в ведомстве.
Пожар на судне удалось оперативно потушить. После ликвидации возгорания танкер продолжил движение по маршруту. Информации о пострадавших в результате обстрела членах экипажа не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Ормузском проливе после попадания снаряда также загорелся танкер.
В воскресенье иранские военные атаковали 19 судов в проливе.
Также сообщалось, что трафик судоходства через Ормуз снизился на 75% из-за конфликта в регионе.