Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине
Представитель арабской коалиции аль-Малики: Хуситы атаковали Медину
Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало беспилотником электростанцию в Медине, снабжающую электричеством исламскую святыню – мечеть Пророка, заявил представитель арабской коалиции против хуситов генерал-майор Турки аль-Малики.
Атака произошла 29 сентября и вывела из строя один из трансформаторов станции, однако снабжение электросети в целом не пострадало, сообщает РИА «Новости».
Представитель хуситов опроверг обвинения коалиции, заявив йеменскому агентству Saba, что сообщение об атаке является ложью, не имеющей ничего общего с действительностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни.
Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку.