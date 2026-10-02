Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине

Представитель арабской коалиции аль-Малики: Хуситы атаковали Медину

Tекст: Антон Антонов

Атака произошла 29 сентября и вывела из строя один из трансформаторов станции, однако снабжение электросети в целом не пострадало, сообщает РИА «Новости».

Представитель хуситов опроверг обвинения коалиции, заявив йеменскому агентству Saba, что сообщение об атаке является ложью, не имеющей ничего общего с действительностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни.

Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку.

