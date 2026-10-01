Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Выступление Путина на сессии клуба «Валдай» продлилось три с половиной часа
Президент России Владимир Путин около трех с половиной часов выступал и отвечал на вопросы на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
Сначала Путин произнес программную речь, после чего перешел к дискуссии с собравшимися экспертами, отвечая на их вопросы и комментируя поднятые темы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в 2025 году выступление российского лидера на пленарной сессии клуба «Валдай» продолжалось около четырех часов, то есть нынешняя сессия оказалась несколько короче прошлогодней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин выразил благодарность участникам международного дискуссионного клуба «Валдай» за их интерес к Российской Федерации.
«Я хочу выразить надежду на то, что все наши дискуссии имеют значение, то, о чем мы с вами говорим, слышат не только в нашей стране или в ваших странах, но слышат и в других странах, и в тех, которые так или иначе влияют на развитие ситуации», – подчеркнул Путин.