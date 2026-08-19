Al Jazeera: Израиль знал об отсутствии иностранных сил на аэродроме в Идлибе

Tекст: Антон Антонов

«Израиль нанес удар по аэродрому Абу-Духур, несмотря на то что мы уведомили его, что там нет иностранных сил», – заявил источник Al Jazeera.

Тот же источник подчеркнул, что Дамаск отвергает заявления о существовании какого-либо соглашения с Израилем, предполагающего особый порядок в сфере безопасности. Он отметил, что Сирия не может подписать договор, который ограничивал бы ее возможность играть роль в укреплении стабильности в регионе, передает ТАСС.



Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии назвал ночной удар по этому аэродрому неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета страны.

Канцелярия израильского премьера заявила о договоренности Израиля и Сирии по статусу-кво в вопросах безопасности и о риске ее нарушения из-за размещения турецких войск на авиабазе близ Алеппо.