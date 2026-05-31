Иран возобновил добычу газа на трех платформах
В Персидском заливе успешно восстановили работу трех прибрежных платформ на крупном нефтегазовом месторождении Южный Парс, деятельность которых ранее пришлось прекратить.
Возобновление добычи газа на юге Ирана стало возможным благодаря усилиям специалистов, передает РИА «Новости». Глава организации нефти и газа Парса Турадж Дехгани подтвердил успешное завершение работ на трех объектах.
«С упором на технические возможности экспертов нефтяной промышленности, комплексное управление производством и использование максимума от существующего потенциала, восстановление мощностей по добыче и переработке природного газа на этом совместном месторождении идет успешно», – заявил Дехгани. Он подчеркнул, что на данный момент три прибрежных платформы уже функционируют.
Ранее часть инфраструктуры была вынужденно остановлена из-за атак США и Израиля по перерабатывающим мощностям Южного Парса. По словам руководителя организации, план по возвращению к максимальным показателям добычи и переработки реализуется со всей серьезностью и будет продолжен в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте инфраструктура месторождения Южный Парс подверглась атаке со стороны США и Израиля.
Массированные авиаудары нанесли серьезный ущерб энергетическим мощностям страны.
Иранские военные пообещали жесткий ответ за нападения на свои объекты.