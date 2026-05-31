AP: В Мьянме 46 человек погибли в результате мощного взрыва
Мощный взрыв прогремел в здании на северо-востоке Мьянмы, унеся жизни десятков местных жителей, еще десятки получили ранения различной степени тяжести.
Трагедия произошла в населенном пункте Намкхам, где в результате детонации погибли 46 человек, а еще 74 пострадали. Об инциденте передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Associated Press.
По предварительным данным, в здании находились взрывчатые вещества, предназначенные для проведения горнодобывающих работ. «Взрыв произошел в воскресенье в здании на северо-востоке Мьянмы, где, как предполагается, хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности», – сообщили представители агентства.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тела погибших, среди которых оказались шестеро детей. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
