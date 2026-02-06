Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Штурмовики «Востока» взяли в плен группу бойцов ВСУ
Штурмовики российской группировки «Восток» взяли в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовые подразделения российской группировки «Восток» захватили в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины в Запорожской области, передает РИА «Новости». В официальном сообщении Минобороны России говорится, что бойцы выбили украинские силы из укрепленного опорного пункта, а часть военных с Украины сложила оружие и сдалась.
Один из штурмовиков с позывным «Лёлик» рассказал: «Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу – сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано. Мы предложили им альтернативный выход, они согласились».
Штурмовик с позывным «Прожектор» уточнил, что до укрепленного пункта пришлось преодолеть около 300-400 метров по открытому участку, затем пройти по лесополосе. Российские бойцы незаметно подошли к позициям противника и закидали их гранатами, после чего завязалась короткая перестрелка.
Один из пленных украинцев рассказал, что ранее работал строителем в Москве, был мобилизован насильно, получил короткую подготовку и оказался на передовой без чётких указаний. По его словам, они не хотели воевать, сразу обратились к российским военным с просьбой не стрелять и были хорошо приняты: им дали покурить, накормили и напоили водой. Он передал привет своей семье и поблагодарил российских бойцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.
Военные России освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.
Вооруженные силы России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.