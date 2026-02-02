Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет Мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
При атаке дрона на Старый Оскол погибли два человека
В результате атаки украинского беспилотника на частный дом в городе Старый Оскол в Белгородской области начался пожар, который привел к гибели двух человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Работающие на месте пожара спасатели обнаружили тела двух человек, указал Гладков, передает РИА «Новости».
Кроме того, еще один беспилотный летательный аппарат сдетонировал в жилом районе города. Взрывная волна выбила окна более чем в десяти квартирах, а также повредила один припаркованный рядом автомобиль.
Напомним, в ночь на понедельник украинские дроны атаковали город Старый Оскол Белгородской области, загорелся частный дом.
До этого двое взрослых и девушка пострадали при атаке беспилотника на автомобиль в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области.