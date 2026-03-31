ВСУ применили высокоскоростные БПЛА для атак в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные начали применять в ДНР высокоскоростные беспилотники, чтобы снизить их слышимость при атаках, передает РИА «Новости».

Сотрудник УФСБ по республике сообщил, что ВСУ используют БПЛА, которые летят с большой скоростью и могут быть полукоптерного типа на электродвигателях.

Он подчеркнул: «ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью, они могут быть полукоптерного типа на электродвигателях. За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение».

По его словам, такие характеристики достигаются за счет модификации уже существующих моделей дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска на донецком направлении начали применять ударные «дроны-мопеды» с ручным управлением операторами.

Украинские силы под Донецком используют дроны-матки и нестандартные частоты для ударов по Донецкой кольцевой автодороге.

Ранее ВСУ при атаке Донецка впервые применили американский ударный БПЛА самолетного типа Hornet с дальностью поражения до 145 километров.